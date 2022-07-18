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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yalçın personelle bayramlaştı

İHA

Başkan Yalçın personelle bayramlaştı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kurban Bayramı dönüşü ilk mesai gününde personelle buluşarak bayramlarını tebrik etti.
Başkan Yalçın güne ilk olarak Teknik Birimler Şantiyesinde temizlik, park bahçe, makine ikmal ve ulaşım hizmetlerinde görevli personelle bir araya gelerek başladı. Başkan yardımcıları ile birim müdürlerinin de hazır bulunduğu buluşmada Başkan Yalçın tek tek çalışanlarla bayramlaştı. Daha sonra personele hitaben konuşan Başkan Yalçın, sözlerine “Geçmiş bayramınız mübarek olsun” diyerek başlarken, “Kurban Bayramları belediyecilerin sırtından geçer. Makinecisi, temizlikçisi, parkçısı hiç fark etmiyor. Hepsi bu bayramda çalıştı” şeklinde konuştu.
Başkan Yalçın, personelin emeği için teşekkür ederek, “Allah sizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah hizmetinizi kabul etsin. Her zaman söylüyorum; biz sizden razıyız, Allah da sizden razı olsun. Ellerinize, gönlünüze sağlık” diye konuştu.
“Her birimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin bireyi, neferi olmaktan onur duyuyoruz” diyen Başkan Yalçın, “Onun için de yaptığımız her şey ister temizlik işi, ister makinenin bir parçasını değiştirelim, ister lastik söküp takalım, ister başka bir iş yapalım. Hepimizin yaptığı iş Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet payidar olması ve bizim de o çatı altında mesut, mutlu olmamız için. Allah kolaylık versin. Allah kimseye muhtaç etmesin. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlığınızın kıymetini bilin. Ailenizin kıymetini bilin. İmkanlarımızın kıymetini bilin” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından personel alkışlarken, Başkan Yalçın daha sonra belediye hizmet binasına geçerek burada çalışanlar ve vatandaşlarla selamlaşarak bayramlarını kutladı.

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