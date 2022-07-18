Kayseri´deki terör saldırısı davasında karar, eylül ayına kaldı



Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 6 yıl önce çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden, 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner dahil 5 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, eylül ayına ertelendi. Duruşmada bazı sanık avukatlarının mazeret vermesi, sanıklardan Tekiner´in de mahkemede savunma yapmak istemesi nedeniyle karar çıkmadı.

PKK'lı terörist 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, geçen yıl 23 Ekim'de, MİT ve emniyet iş birliğinde düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak, Türkiye'ye getirildi. Tekiner'in, 17 Aralık 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'deki patlamanın faili, 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e, eylemde kullanılan aracı çalarak teslim ettiği saptandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı olan Tekiner, geçen yıl 4 Kasım'da tutuklandı. Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 şüpheli de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Ferhat Tekiner ile diğer 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde olması gereken duruşma, sanık ve müşteki sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda görüldü. Tekiner, duruşmaya SEGBİS ile cezaevinden katılırken, diğer sanıklar ise hazır bulundu. Duruşmaya, saldırı sonrası gazi olan Recep Genç de mağdur olarak katıldı. Mahkeme başkanı, ana dava dosyasının halen Yargıtay'da olduğunu, akıbetinin beklendiğini söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Karar çıkması beklenen duruşmada tahliyesini talep eden Ferhat Tekiner, "Vallahi araba hırsızlığı dışında başka bir iş yapmadım. Geçmişimde terör ile alakalı hiçbir bağlantım yok. Ben sadece oto hırsızıyım. Beni hamile eşim ile tehdit ettiler. Sınırı geçince de tutukladılar" dedi.

Tutuklu sanıklardan açıktaki polis memuru M.Ö. ise terör örgütü ile yan yana anılmasının kendisini manevi olarak çok yıprattığını söyleyerek, "Devletim için yaptıklarım ortadadır. Bu gerek MİT gerekse de emniyetten sorgulanıp öğrenilebilir. Adımın herhangi bir örgüt ile anılmasını asla kabul etmiyorum. Örgüt ile hiçbir bağlantım yok" diye konuştu.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

KARAR DURUŞMASI EYLÜLDE

Mahkeme heyeti, verdiği ara karar ile tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanık avukatlarının bazılarının mazeret verip, duruşmaya katılmamaları, yeni atanan avukatların da dosyayı incelemek için süre istemeleri, sanıklardan Ferhat Tekiner´in mahkemede savunma yapmak istemesi nedeniyle duruşmayı karar vermek üzere eylül ayına erteledi.

Öte yandan duruşma savcısı, önceki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayarak tüm sanıkların iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istemişti. Savcı, Ferhat Tekiner ile daha önce ana dava dosyasında yargılanıp, beraat eden Barış K. ve Mehmet A. hakkında 15´er kez 'kasten öldürme', 54´er kez 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'devletin birliğini bozma ve azaltma' suçlarından 1'er kez olmak üzere 70´er kez ağırlaştırılmış ömür boyu; 'örgüt üyeliği' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istemişti.

Polis memuru M.Ö. hakkında ise 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'suçluyu kayırma'dan da 5 yıla kadar hapis istenirken, sanıklardan S.A. hakkında ise 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-07-18 17:04:56



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