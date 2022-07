Mustafa Dalcı: Güçlü bir takım oluşturmaya çalışıyoruz

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) Süper Lig´in yeni takımlarından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Gelişirken değişmeye, gelişirken de bu yarışın içerisinde güçlü bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

MKE Ankaragücü yeni sezon öncesi ikinci etap kampını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´nde sürdürüyor. Günü çift idmanla tamamlayan Ankaragücü akşam idmanında kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Mustafa Dalcı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Mustafa Dalcı konuşmasında, "İkinci etap kamp programını Erciyes´te planladık, yaklaşık 1 haftadır buradayız. Bir hazırlık maçı oynadık. Birbirimize her geçen gün daha iyi alışıyoruz. Yeni bir takımız. Gelişirken değişmeye, gelişirken de bu yarışın içerisinde güçlü bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an biz futbolculara yardımcı oluyoruz, onlar da bize yardımcı oluyor. Yeni gelen oyuncularımız burayı benimsedi. Takımda arkadaşlık üst düzeyde. Bu da iyi şeylerin habercisi. Son iki transferimiz var. Bir orta saha bir de stoper alarak şimdilik transfer kapatacağız" diye konuştu.

"AVRUPA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Kamp merkezi hakkında gelen soru üzerine tecrübeli çalıştırıcı Mustafa Dalcı, "Burayı çok beğendim. Buraya yeni sahalar da yapılıyor. Bana göre çok muhteşem bir ambiyansı var. Havası gerçekten çok iyi. Otellerin kuvvet antrenmanı yapacağımız yerlerde bu imkanlar olursa daha iyi olur. Buraya gelecek sene çok daha fazla takım gelecektir. Ankaragücü büyük bir camia. Bu camiada doğru işler yapmak gerekiyor. Lige bu sene çıktık, her şeyin farkındayız. Tabii ki Ankaragücü´ne yakışan bir mücadeleyi vermek, bu takımın her geçen sene temellerini sağlam atmak istiyoruz. Öncelikle bu ligde gerçekten çok rahat kalabilen bir takım sonra da kendi içerisinde yukarıyı hedefleyen bir takım olacaktır. Avrupa´da bizim için çok önemli. Buna da en yakın yol da tabi ki Türkiye Kupası. Kupaya da önem vereceğiz" ifadesini kullandı.

"GÜÇLÜ BİR TAKIM YAPMAK KOLAY DEĞİL"

Ankaragücü'ne yakışır bir kadro kurmak istediklerini belirten Mustafa Dalcı, "Bu sene Ankaragücü'nü daha güçlü, daha sağlam Süper Lig´de asansör takım değil bu ligde güçlü bir camia olarak temsil etmek adına bizim için ciddi bir başlangıç olacak. Bunun temellerini atıyoruz. Yeni bir takım, yeni oyuncular bunlarla birlikte adaptasyon ve ciddi güçlü bir takım yapmak kolay değil ama oyuncularımın ciddi pozitif davranışları ve burayı kabullenmeleri bizim işimizi biraz daha kolaylaştıracak. Onlarla iyi bir birliktelik yakaladık diye düşünüyorum. İnşallah bu sene Ankaragücü'ne yakışır bir takım olacağız. Ankaragücü taraftarı ve camiası büyüktür. O formayı giyen her oyuncuyu, yüzde yüz koşulsuz şartsız destekler. Biz bunu biliyoruz. Tribünde onlardan destek istiyoruz. Ankaragücü'ne yakışır bir takım yapmak istiyoruz. Son iki transferimiz de gelince çok daha güçlü bir ekip olacağız. Taraftarlarımız bu takımı izlerken keyif alacak" şeklinde konuştu.

