Alanyaspor ilk hazırlık maçını kazandı

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Kayseri’de kamp çalışmalarını sürdüren Alanyaspor ilk hazırlık maçını 10 kazandı.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk hazırlık maçını oynayan yeşil turunculu ekip, Amedspor’u 10 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarını Erciyes kampında sürdüren Alanyaspor, ilk hazırlık maçında Amedspor’u 10 mağlup etti.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Famara Diedhiou kaydetti.

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