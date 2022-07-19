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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERÜ patent başvurusunda ilk 3'te

İHA

ERÜ patent başvurusunda ilk 3'te

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) OcakHaziran 2022 dönemine ilişkin sınai mülkiyet başvuruları verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, en fazla patent başvurusu yapan üniversiteler arasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 2.sırada yer aldı.

TÜRKPATENT'in 2022 yılı ilk 6 ay istatistiklerine bakıldığında patent başvurusunda en fazla patent başvurusu yapan üniversiteler arasında ilk sırayı 17'şer başvuruyla Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi paylaşırken ikinci sırada 13 başvuru ile Erciyes Üniversitesi, üçüncü sırada ise 12'şer başvuru ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi yer aldı. Konu hakkında açıklamada bulunan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, göreve geldikleri günden bu yana üniversite sanayi işbirliği ve Sınai Mülkiyet Haklarına önem verdiklerine dikkat çekti.
ERÜ’nün pek çok sektöre katkı sağlayacak patent çalışmaları olduğunu belirten Rektör Çalış, en fazla patent başvurusu yapan üniversiteler arasında ikinci sırada yer almaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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