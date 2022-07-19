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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Şeker'den personele zam sürprizi

İHA

Kayseri Şeker'den personele zam sürprizi

Kayseri Şeker, sözleşmeli ve toplu iş sözleşmesine tabii 2 bin 72 personelinin ücretine Ocak ayından bu yana üçüncü kez zam yaptı. Yüzde 30 ila 35 arasında değişen zam oranlarıyla birlikte geride kalan 6 aylık süreçte sözleşmeli personel ücretini yüzde 100.40, toplu iş sözleşmeli personel ücretini ise yüzde 101.07 oranında artırdı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, personel ile geleneksel bayramlaşma programında zam müjdesini açıkladı. Kayseri Şeker’in çalışanıyla, çiftçisiyle büyük bir aile olduğuna dikkati çeken Başkan Akay; çalışanlarımızı ekonomik olarak güçlendirmenin, desteklemenin sevincini yaşıyoruz. Çiftçiyi de, çalışanımızı da; namerde de, merde de, muhannete de muhtaç etmedik. Çalıştık didindik batmış bir şirketi dirilttik. Kayseri Şeker’i ulu bir çınar yaptık. Geride kalan 6 aylık sürede çalışanlarımızın ücretlerini üçüncü kez arttırdık. Ücret zamları sözleşmeli personelimiz için 1 Temmuz 2022’den, toplu iş sözleşmesine tabii personelimizi için 1 Ağustos 2002’den itibaren geçerli olacak. Toplu iş sözleşmeli en düşük personel maaşı ikramiyeli net 9 bin 221 lira. Sözleşmeli personel de ise ikramiyeli en düşük maaş 8 bin 150 lira oldu. Kayseri’de çalışan düzeyinde bizim ücretlerimizin bir örneği yok. Allah’a sonsuz şükürler olsun. Ayrıca eski personelimiz bilir, yeniler bilmezler. Sözleşmeli personele zam yapmayı bırakın 01.05.2009’a kadar olan zam oranları bir nevi geri alınıyor ve 2009 tarihinde taban ücretler düşürülmüş. Böyle bir anlayış ikramiyesini ücretini ödeyemeyen ücretini düşüren bir anlayış Allah muhafaza bugün burada olsaydı, ne halde olurdu çalışanlar takdiri size bırakıyorum. Personelimiz gayretle, samimiyle çalışıyor, şirketine sahip çıkıyor, bundan sonra da çıkmaya devam edecek. Personel ücret zamlarımız hayırlı olsun, çalışanlarımız güle güle harcasın’ diye konuştu.

"Biz erdemin peşindeyiz"
Başkan Hüseyin Akay, konuşmasında ayrıca Kayseri Şeker’e karşı yıllardır yalan ve iftiraya dayalı husumet ve saldırı dalgasının devam ettiğini dile getirerek şöyle konuştu:
"Kayseri Şeker’e karşı yıllardır devam eden bir saldırı var husumet dalgası var. Her şeyini kaybetmiş, toplumdaki itibarını kaybetmiş, bir takım insanlar, Kayseri Şeker’le de çok ilgisi, bağlantısı olmayan insanlar, Kayseri Şeker’e heves duyuyorlar. Geçmişte buradaki tatlı rantı unutamıyorlar, tatlı hayatı unutamıyorlar, haksız kazancı unutamıyorlar, çiftçinin hakkına çökmüşler. Helale harama bakmamışlar, onu unutamıyorlar. Çalışanı mağdur etmişler, sıkıntıya sokmuşlar, bunları unutamıyorlar. Kayseri Şeker’e bir saldırı dalgası devam edip geliyor. Bunun karşısında biz işimizi yapmakla mükellefiz, işimizi yapıyoruz. İşimizden başka bir şeyle uğraşmıyoruz, işimize odaklanıyoruz. Bizi zaten dikkatimizi dağıtmak, bu manada başarısız kılmak isteyen bir anlayış var. Biz dikkatimizi dağıtmıyoruz, bütün dikkatimizi işimize yönlendiriyoruz, yönetiyoruz ve işimizde Allah’ın izni ile başarıyla yürütüyoruz. Geldiğimiz noktada aslında ortada biz bugüne kadar haksızlığa karşı hep hakkı tercih ettik, ahlaksızlığa karşı ahlakı, harama karşı helali, yalana ve iftiraya karşı doğruluğu, başarısızlığa karşı başarılı olmayı, kibre karşı, mütevazılığı, seviyesizliğe karşı, itibarı, güvensizliğe karşı güveni, mafyacılığa karşı, hukuku, küstahlığa karşı, efendiliği, rantiyeciliğe karşı üretimi, şahsiliğe karşı kurumsallığı, şiddete karşı sevgiyi, edepsizliğe karşı, edepli olmayı, soyguna karşı emanete sahip çıkmayı, müptezelliğe karşı adam gibi adam olmayı tercih ettik. Çiftçiye de, çalışana da, namerde de, merde de muhannete de muhtaç etmedik. Çalıştık didindik, batmış bir şirketi dirilttik. Kayseri Şekeri ulu bir çınar yaptık."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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