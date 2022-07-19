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Başkan Büyükkılıç, İSO İkinci 500 Listesi’nde yer alan 13 kayseri firmasını tebrik etti

İHA

Başkan Büyükkılıç, İSO İkinci 500 Listesi’nde yer alan 13 kayseri firmasını tebrik etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) organizasyonunu yaptığı 2021 yılı İSO ikinci 500 listesinde yer alan 13 Kayseri firmasını tebrik etti. Büyükkılıç, “Şehrimizin üretici gücü firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını temenni ediyorum” dedi.
Kentte üretim yaparak hem ihracata hem de istihdama katkı sağlayan sanayicilerin İSO tarafından tescillenen başarısını tebrik ederek başarılarının devamını temenni eden Başkan Büyükkılıç, her yıl İSO listelerinde yer bulan Kayseri’li firmaların başarısının Kayseri adına gurur verici olduğunu ifade ederek, “Endüstri ve ticaret şehri Kayseri’mizin çalışkan sanayicileri üretim ve istihdam konusunda özveri göstererek yine göğsümüzü kabartmış, şehrimizi gururlandırmıştır. Şehrimizin üretici gücü firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.
İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı 2021 yılı İSO ikinci 500 listesinde yer alan 13 Kayseri firmasının yakaladığı başarı konusunda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İSO ilk 500 ve İSO ikinci 500 listesi içerisinde yer alma başarı gösteren üretici ve çalışkan Kayseri’yi ‘başarı listelerinin gözdesi’ olarak niteleyerek, “Metal Matris San. ve Tic. A.Ş., Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş., Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş., BRN Yatak Baza Ev Tekstili İnşaat San. Tic. A.Ş., Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti., Mondi Mobilya San. ve Tic. A.Ş., Kayseri Yem San. ve Tic. A.Ş., Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş., Formal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kilim Mobilya A.Ş., Anadolu Boru Profil ve Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ceha Büro Mobilyaları A.Ş.’yi başarılarından dolayı yürekten tebrik ediyorum, şehrimiz adına minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.
Büyükkılıç, öte yandan ilk defa İSO ikinci 500 listesinde yer bulan BRN Yatak, Formal Alüminyum, Anadolu Boru ve Ceha Büro Mobilyaları firmalarını da ayrıca tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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