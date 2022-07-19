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KTO Başkanı Gülsoy; ISO ikinci 500'e giren Kayseri firmalarını kutladı

İHA

KTO Başkanı Gülsoy; ISO ikinci 500'e giren Kayseri firmalarını kutladı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye’nin En büyük İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2021 araştırması sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde kenti 13 Kayseri firmasının temsil ettiğini belirterek, “İSO ilk 500 listesinde 18 Kayseri firması yer almıştı. İkinci 500’de de 13 firma yer aldı. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen firma sayılarımızda artışlar olması son derece memnuniyet vericidir. Üretim, ihracat ve istihdama devam ederek başarı öyküleri yazan firmalarımızı kutluyorum“ dedi. Listede yer alan tüm firmaları tebrik eden Gülsoy; “ISO ikinci 500 listesinde bulunan Metal Matris San. ve Tic. A.Ş., Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş., Beşler Tekstil San. Tic. A.Ş., BRN Yatak Baza Ev Tekstili İnşaat San. Tic. A.Ş., Gürkan Ofis Mobilyaları San. Tic. A.Ş., Mondi Mobilya San. Tic. A.Ş., Kayseri Yem San. Tic. A.Ş., Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş., Formal Alüminyum San. Tic. A.Ş., Karsu Tekstil San. Tic. A.Ş., Kilim Mobilya A.Ş., Anadolu Boru Profil ve Nakliye San. Tic. A.Ş., Ceha Büro Mobilyaları A.Ş. firmalarını, temsilcilerini ve çalışanlarını kutlayarak başarılarının devamını diledi.
Gülsoy, bu listede olmayı hak eden daha çok şirketin olduğunu belirterek; "Firmalarımızın ilerleyen yıllarda daha üst sıralarda yer alacaklarına, ilk 500 arasına girmek için çalışacaklarına inancımız tamdır. Bu anlamda göstermiş oldukları performansta takdire şayandır. Firmalarımız ekonomimizin en temel işlevi olan üretmeyi sürdürüp aş ve iş olmayı başarmış ve ülkemiz ile şehir ekonomisinin yanında olma sorumluğunu güçlü bir şekilde sürdürmüşlerdir. Şehrimiz daha fazla firmasıyla listede yer alacak potansiyele sahiptir. Önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı daha da artırmak ülke ekonomisine katkı sağlamak; Türkiye’de daha fazla Kayseri, dünyada daha fazla Türkiye için hep birlikte çabalayacağız. İş insanlarımızın çalışma azmi ile ülke ekonomimizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bu sene listeye ilk defa giren BRN Yatak, Formal Alüminyum, Anadolu Boru ve Ceha Büro Mobilyaları başta olmak üzere sıralamada yer alan tüm firmalarımızı canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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