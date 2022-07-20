Kayseri´de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ-Malatya kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Malatya kara yolu Kamber mevkinde meydana geldi. İstanbul´dan Malatya istikametine seyir halinde olan R.G. idaresindeki 34 DY 6530 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüs içinde bulunan 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-07-20 10:48:35



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