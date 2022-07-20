Ağaçta asılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ayağı ipe takılarak ağaçta mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir parktaki ağaçta karganın ayağının ipe takıldığını gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Parka gelen itfaiye ekipleri, ağaca çıkarak kargayı kurtardı. Kurtarılan karga, doğal yaşamına bırakıldı.

Vatandaşlarda itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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