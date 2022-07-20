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ERÜ Edebiyat Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu yaşandı

İHA

ERÜ Edebiyat Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu yaşandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi’nden 20212022 EğitimÖğretim yılında 14 bölümden 480 öğrenci mezun oldu.
Marianne Molu Amfi de gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özen Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özen Tok, mezun öğrencileri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarılar diledi.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, öğrencilere seslendi. Rektör Çalış, “Sevgili mezunlarımız, ülkemizin saygın araştırma üniversitelerinden birisi olan 44 yıllık köklü geçmişi ile sıralamalarda her zaman önlerde yer alan ve mensubu olmaktan her zaman gurur duyacağınız Erciyes Üniversitesi’nden güzel bir eğitimöğretim hayatını geride bırakarak bugün mezun oluyorsunuz. Alanında uzman gerekli bilgi birikim ve donanımlara sahip bireyler olarak vatanına, milletine hizmet eden ülkeniz için durmadan var gücünüz ile çalışacağınızdan hiç şüphemiz yok. Eğitim hayatınız boyunca Üniversite yönetimi olarak, eğitim ve araştırma olanaklarınızı en üst düzeye çıkarmak, her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerinizde yanınızda olmak için bizler gayret gösterdik. Sizlerde Erciyes Üniversitesi aidiyetinizi lütfen unutmayın” diye konuştu.
Tören, mezun öğrencilere diploma takdiminin ardından sona erdi.

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