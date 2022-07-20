Güven Timleri’nin kontrolleri devam ediyor

Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan kontrollerde, bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan B.Ü.’nün üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Ekipler tarafından bulunan uyuşturucu maddeye el konulurken, B.Ü. de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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