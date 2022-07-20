Çarşı mahalle bekçileri, aranan 62 şahsı ve 15 hırsızlık şüphelisini yakaladı Çarşı ve mahalle bekçileri suça geçit vermiyor

Kayseri’de çarşı mahalle bekçileri, yapılan uygulamalar ile suça geçit vermiyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çarşı mahalle bekçileri tarafından 10 20 Temmuz tarihleri arasında meydana gelebilecek hırsızlık olaylarını önlemek amacı ile 24 ayrı uygulama yapıldı. Yapılan çalışmalarda 11 bin 230 kişi ve 3 bin 542 araç sorgulanırken, 556 kamu kurum ve kuruluşu, 280 metruk bina, 715 bağ evi ve 184 taksi durağı kontrol edildi.
Uygulamalarda 15 hırsızlık şüphelisi, aranması bulunan 62 şahıs ile 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet hacizli otomobil ile 6 çalıntı motosiklet yakalanırken, şüphelilerde bulunan 49 bin TL değerinde malzeme, sahiplerine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.