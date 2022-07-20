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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’in bilim kampları coşkulu başladı

İHA

Büyükşehir’in bilim kampları coşkulu başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, bilim kamplarına öğrencilerle coşkulu başladı. Bilim Kampı 1. Dönemi’nin ilk gününde eğlenceli, keyifli ve bilim dolu etkinlikler gerçekleştirildi.
Bilime, bilgiye, eğitime ve öğretime gösterdiği önem ile Kayseri’de öne çıkan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki en büyük planetaryuma sahip 6 Bilim Merkezi’nden birisini Kayseri’ye kazandırarak bilim konusunda da şehre katkısını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, bilimi çocuklara sevdirmek ve bilimsel bilgileri öğretmek gayesiyle çalışmalarını sürdüren Kayseri Bilim Merkezi tarafından gerçekleştirilen Bilim Kampları ile çocuklar bir taraftan eğlenirken, diğer taraftan bilgiye dayalı bilimsel konularda deneyim sahibi de oluyor. Bu çerçevede düzenlenen Bilim Kampları’nın ilk gününde bilimsel etkinliklerin yanı sıra çocuklara ikramlıklar sunulurken, Organik ürünlerin yetiştirildiği Cırgalan Hobi Bahçesi de gezildi.
Yaz Bilim Kampları 2’nci Dönem Programları 2122 Temmuz’da 11 ila 13 yaş gruplarına, 3’üncü Dönem Programları 2627 Temmuz’da 8 ila 10 yaş gruplarına ve 4’üncü Dönem Programları da 2829 Temmuz’da 11 ila 13 yaş gruplarına hitap edecek. Programlarda yine fen ve kimya deneyleri, tasarım atölyeleri gibi faaliyetler gerçekleştirilecek.
Bilim Kampları, 810 yaş ile 1113 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verirken, birbirinden farklı imkânlar da sunuyor. Kamplar, tanışmadrama, scratch ile kodluyorum, doğayı keşfediyorum, güneş dünya ay modeli, maddelerin kimyası, tasarım atölyesi, oryantring, blok kod atölyesi, suyun kimyası, algodoo ile fen deneyleri, doğa mikroskobumda ve sanat atölyesi gibi etkinlikleri içeriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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