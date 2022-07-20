Fevzi Konaç: “Darbe geleneği genetik bir hastalık”

Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Avukat Fevzi Konaç, EğitimBirSen'de 'Darbeler ve 15 Temmuz' konulu söyleşiye katıldı. Konaç söyleşide yaptığı konuşmada, “Darbe geleneği genetik bir hastalık” dedi.

EğitimBirSen'in Eğitim Kültür ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildi. Erciyes Kültür Sohbetleri çerçevesinde düzenlenen 'Darbeler ve 15 Temmuz' konulu söyleşide Cihannüma Derneği İl Başkanı Avukat Fevzi Konaç, darbe geleneğinin Osmanlı'dan gelen genetik bir hastalık olduğunu ifade ederek, darbelerin bedellerinin neler olduğunu anlattı.

Konaç, "Osmanlıda padişah ve sadrazamlara yönelik taleplerin zorla alınmasına yönelik darbe geleneğinin, Cumhuriyetin ilanından sonra tek parti iktidarının yıkılması ile birlikte rahmetli Menderes ilk olmak üzere milletini İslam'la ve geçmişi ile buluşturmak ve barıştırmak isteyen lider ve iktidarlara karşı yapılarak şekil değiştirdi ve büyük bedeller ödendi" dedi.

Fevzi Konaç, "Menderes'e, Özal'a, 28 Şubat'ta Erbakan Hoca'mıza hakkıyla sahip çıkamayan milletimizin bu kusurunu telafi edercesine 15 Temmuz'da hem seçtiği Cumhurbaşkanına hem de vatanına sahip çıkarak destan yazdı" diyerek şunları söyledi:

"Çabuk unutan bir toplum olarak aradan geçen 6 yılda yavaş yavaş zihnimizden silinen 15 Temmuz ve tarihimizdeki kara leke olan 1960, 1980, 28 Şubat ve 27 Nisan gibi darbe ve muhtıraları gençliğimize anlatmakta eksiklerimizin olduğunu ifade ettik. Gelecekte bu nöbeti devralacak bir gençlik yetiştirmek adına projeler geliştirmemiz gerek. 251 şehidimizi rahmetle andığımız bu güzel söyleşiye vesile olan Şube Başkanımız Aydın Kalkan başta olmak üzere yönetim kurulu ve tüm katılımcılara teşekkürü bir borç bilirim."

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