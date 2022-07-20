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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MKE Ankaragücü hazırlık maçında Yeni Malatyaspor´u yendi

DHA

MKE Ankaragücü hazırlık maçında Yeni Malatyaspor´u yendi


MKE Ankaragücü: Yeni Malatyaspor: 3-0
İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Erciyes Cup bünyesinde oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor´u 3-0´lık sonuçla mağlup etti.
MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yeni Malatyspor ile hazırlık maçı yaptı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´nde oynanan müsabakayı Bahadır Bulut, Burak Bulut ve Burak Daloğlu hakem üçlüsü yönetti. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı sahaya şu 11´le çıktı: Bahadır Han, Oğuz, Sinan, Abdullah, Marlon, Diack, Pedrinho, Zahid, Tasos, Ariyibi, Ali Sowe. 
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise maça şu 11´le başladı: Oytun, Erşan, Berat, Burak, Arda, Ogün, Hüseyin, Atakan, Ebes, Aly Male, Ferhat.
MKE Ankaragücü 40´ıncı dakikada Ali Sowe´nin golü ile öne geçti: 1-0. Maçın ilk yarısı 1-0´lık sonuçla tamamlandı. Başkent ekibinde oyuna ikinci yarı giren Federico Macheda 64´üncü dakikada farkı ikiye çıkartırken Eren Derdiyok 89´uncu dakikada skoru belirleyen golü attı: 3-0. Erciyes Cup ilk maçında Kayserispor ile berabere kalan MKE Ankaragücü ikinci hazırlık maçında Yeni Malatyaspor´u 3-0´lık sonuçla mağlup etti.
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-Genel detay
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-07-20 20:07:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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