MKE Ankaragücü hazırlık maçında Yeni Malatyaspor´u yendi

MKE Ankaragücü: Yeni Malatyaspor: 3-0
İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Erciyes Cup bünyesinde oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor´u 3-0´lık sonuçla mağlup etti.
MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yeni Malatyspor ile hazırlık maçı yaptı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi´nde oynanan müsabakayı Bahadır Bulut, Burak Bulut ve Burak Daloğlu hakem üçlüsü yönetti. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı sahaya şu 11´le çıktı: Bahadır Han, Oğuz, Sinan, Abdullah, Marlon, Diack, Pedrinho, Zahid, Tasos, Ariyibi, Ali Sowe.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise maça şu 11´le başladı: Oytun, Erşan, Berat, Burak, Arda, Ogün, Hüseyin, Atakan, Ebes, Aly Male, Ferhat.
MKE Ankaragücü 40´ıncı dakikada Ali Sowe´nin golü ile öne geçti: 1-0. Maçın ilk yarısı 1-0´lık sonuçla tamamlandı. Başkent ekibinde oyuna ikinci yarı giren Federico Macheda 64´üncü dakikada farkı ikiye çıkartırken Eren Derdiyok 89´uncu dakikada skoru belirleyen golü attı: 3-0. Erciyes Cup ilk maçında Kayserispor ile berabere kalan MKE Ankaragücü ikinci hazırlık maçında Yeni Malatyaspor´u 3-0´lık sonuçla mağlup etti.
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DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-07-20 20:07:09
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