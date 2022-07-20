Kayserispor hazırlık maçında Alanyaspor´u mağlup etti

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Yukatel Kayserispor Alanyaspor: 2-1

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Erciyes Cup Turnuvasında Yukatel Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor´u 2-1´lik sonuçla mağlup etti.

Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Kayserispor tesislerinde Erciyes Cup bünyesinde oynanan müsabakaya Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan; Bilal, Anthony, Hosseini, Campanharo, Carole, Ali Karimi, Kemen, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic 11'iyle çıktı. Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli ise; Yusuf, Umut, Efecan, Efkan, Da Costa, Fatih, Candeias, Balkovic, Furkan, Oğuz ve Ümit 11'ini sahaya sürdü. Müsabakanın 30´uncu dakikasında sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında topu önünde bulan Gavranovic takımını 1-0 öne geçirdi. Kayserispor 42´nci dakikada Bertolacci ile skoru 2-0´a taşıdı. Alanyaspor 55´inci dakikada Hosseini´nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e düşürdü. Karşılaşmada başka gol olmayınca Kayserispor maçı 2-1 kazandı. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Karşılaşmadan detaylar

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-07-20 20:49:10



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