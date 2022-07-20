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Abdullah Gül Üniversitesi 5. mezunlarını verdi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: “Bir ülkenin en büyük yatırımı eğitimdir”

İHA

Abdullah Gül Üniversitesi 5. mezunlarını verdi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: “Bir ülkenin en büyük yatırımı eğitimdir”

Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) 5. mezuniyet töreninde konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Bir ülkenin en büyük yatırımı eğitimdir” dedi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın Toplumsal Etki Sıralaması’nda dünya üniversiteleri arasında üç yıl üst üste ilk 200’de yer alan tek Türk üniversitesi olan AGÜ’de beşinci mezuniyet heyecanı yaşandı. Sümer Kampüsü’nde düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğretim görevlileri ve mezun olan öğrencilerin yerini almasıyla devam eden törenin açılış konuşmasını AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz yaptı. Mezun olan öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, "Çok yakın bir süre önce kısa adı WURI (World's Universities with Real Impact) olan Avrupa kökenli kuruluş dünyanın en yenilikçi yüz üniversitesinin listesini yayınladı. Bu listede dünyanın en saygın üniversitelerinin yer aldığını hep birlikte gördük. Örnek vermek gerekirse, bu listede MIT (Massatchusetts Institute of Technology) 3. sırada, Stanford Üniversitesi 4. sırada, California Institute of Technology 9, Harvard 10, Princeton 12, Cambridge 19, Olin College 22, AGÜ 23, Columbia Üniversitesi 27, Pekin Üniversitesi 31, Yale Üniversitesi 41, Kyoto Üniversitesi 43. Bonn Üniversitesi 48. sırada yer almıştır. Burada listelenen üniversitelerin her biri ülkelerinin en saygın yüksek eğitim kurumlarıdır. AGÜ listede yer alan tek Türk üniversitesidir ve bu derece saygın kuruluşların yer aldığı listede boy göstererek yenilikçi ve lider niteliğini bir kez daha ve güçlü bir şekilde tescil ettirmiştir. AGÜ aynı zamanda en saygın uluslararası derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education Toplumsal Etki endeksinde de her yıl olduğu gibi bu yıl da en üst sıralarda yer almıştır. Dünya sıralamasında 200300 bandında, Türkiye sıralamasında ise ODTÜ ve İTÜ'nün ardından 3. sırada yer alan üniversitemiz, yeni nesil üniversitelerin en önemli ayırt edici özelliği olan topluma olumlu katkı yapmak konusunda da dünyanın en genç lider üniversitesi olmuştur. Sevgili mezunlar. Geçtiğimiz yıl mezuniyet töreni konuşmamda o dönemin mezunlarına hitap ederken belirttiğim hususları sizlere de ve mümkün olursa bundan sonra yuvadan göndereceğimiz bütün mezunlarımıza da aynı şekilde ve her yıl ifade etmek istiyorum. Bu üniversite artık sizin kimliğinizin önemli bir parçası. Bizler bu üniversiteyi geliştirdikçe ve dünyanın saygın akademik kurumlarından biri olma hedefinde hızla ilerledikçe, sizler de üniversitenizin gücünün ve desteğinin kariyerleriniz boyunca yanınızda olduğunu hep göreceksiniz. Aynı zamanda, bu üniversitenin en önemli elçileri de sizler olacaksınız. Sizin ortaya koyacağınız başarılar AGÜ'nün saygınlığını daha üst seviyelere taşıyacak. Üniversiteniz ile sizin aranızda artık hiç kopmayacak bir bağ kurulmuş durumda. Birlikte ve karşılıklı destekle hep beraber çok büyük başarılara imza atacağız. Sevgili mezunlar, Üniversite eğitimi sonrasındaki kariyer yolculuğunuzda başarılı olmak için ihtiyaç duyduğunuz bütün bilgi ve yetkinliklere artık sahipsiniz. Gelecekte ortaya çıkabilecek yeni koşullarda öğrenmeniz gereken farklı bilgiler edinme ihtiyacı duyacağınız yeni yetkinlikler olursa, biz zaten burada hazırlıklarımızı yapmış, yükseköğretim süreçlerinin evrildiği yeni modeller çerçevesinde, kısa ders modülleriyle sizi ağırlamak üzere bekliyor olacağız. Sizden beklentimiz, gelecekteki kariyer yolculuğunuzda burada öğrendiklerinizi edindiğiniz yetkinlikleri en iyi şekilde uygulamanızdır" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuşmasında, “Buradaki öğrencilerin hem yüzlerine bakınca hem de başarılarını duyunca gururlanmamak mümkün değil. Ben önümüzdeki yıl da inşallah büyük bir coşku ile oluruz diyorum” ifadelerine yer verdi.

İsmini taşıdığı üniversitenin mezuniyet töreninde konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, "Hastalıklarla dolu bir yıl geçirdik. Öyle oldu ki maskelerle burada törenler yaptığımız yıllar oldu ama sevineceğimiz şey şu ki AGÜ buna hazırlıklıydı ve çok başarılı bir şekilde o dönemi de geçirmiş oldu. Her konuşmam da değinmişimdir, eğitim en büyük yatırımdır. Bir ülkenin geleceğine yatırım yapmak istiyorsanız ne yoldur ne başka şeydir. Hangi sektör olursa olsun bir kenara bırakın önce eğitim gelir. Eğitime yapılan yatırım, eğitime verilen öncelik bir ülkenin geleceğine verilen öncelik demektir. Nitelikli ve vasıflı insan yetiştirmek, anaokulundan üniversiteye kadar en önemli yatırım bu alanda yapılandır. Öyle ülkeler vardır ki çok büyük tabii zenginlikleri vardır ama onların nitelikli nüfusu olmadığı için çok fazla bir şey ifade etmez. Bildiğimiz öyle küçük ülkeler var ki çok nitelikli, vasıflı, eğitimli nüfusları var. O ülkelerin ağırlığı, etkisi hem insanlığa hem de dünyaya çok farklı" ifadelerini kullandı.

Mezun öğrencilere tavsiyelerde bulunan Abdullah Gül, “Mezun olduktan sonra sizden kaynaklanmayan ama dünya şartlarından dolayı bir engelle karşılaşırsanız bunlar asla moralinizi bozmasın. İnanıyorum ki önünüz açık ve kısa süre içerisinde hepiniz iş sahibi olacaksınız. Oralarda kendinizi ispatlayın ki daha büyük mevkilere ulaşın. Sizin başarınız hepimizin başarısı olacak. Bütün önceliğimiz buranın başarısının devam etmesi ve sizlerin en iyi şekilde eğitimlerine devam edip, Türk Eğitim Sistemi’ne AGÜ olarak iyi bir katkı sunmak olacak” dedi.
Konuşmaların ardından bölümlerinde birinci olan öğrencilere diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi. Daha sonra protokol üyeleri öğrencilere mezuniyet belgelerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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