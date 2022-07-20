Kayseri’de çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kent genelinde eş zamanlı olarak yapılan çalışmalarda ‘hırsızlık’ suçlarından 4 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. A., ‘hırsızlık’ 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.A., ‘cinsel istismar’ suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö. T., ‘hırsızlık’ suçundan 3 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z. U., ‘hırsızlık’ suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B. B. ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçundan 3 Ay 22 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. K. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplamda 13 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 7’si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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