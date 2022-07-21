Develi’de lavanta bahçesinde hasat zamanı yaklaştı

Develi Belediyesi tarafından Şıhlı Mahallesi’nde tarımsal çeşitliliği artırmak ve çiftçilere örneklik teşkil etmesi için başlattığı lavanta üretiminde hasat çalışmalarına gelindi.

Çalı bitkisi olması hasebiyle 27 bin 500 lavanta fidanının 25 sene ömrü olduğunu ve her sene toplanıp kurutularak ürünler elde edileceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Tarlamızdan ekilen lavantaların bir kez daha hasadını yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Görselliği ile de büyük beğeni toplayıp ziyaret edilen tarlamızın verimini daha da artırmak için gayretlerimiz devam edecek. İlçemize ve belediyemize katma değer üreten lavanta üretiminin daha da artması ve çiftçilerimize de örneklik teşkil etmesini ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

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