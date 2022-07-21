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Avrupalı Türkler Kayseri’ye hayran kaldı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti

İHA

Avrupalı Türkler Kayseri’ye hayran kaldı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde gurbetçileri buluşturduğu Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması etkinliği tüm hızıyla sürüyor. Hollanda, Almanya ve Belçika gibi ülkelerden kente gelen Kayserili, Sivaslı, Ordulu ve Gaziantepli vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç’a yurt dışındaki vatandaşları düşünüp, böyle bir etkinlik yaptığı için teşekkür ettiler.
‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi, insan odaklı hizmet anlayışı ile çalışan ve adeta gönüllerin doktoru olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 60 yıl önce vatan topraklarından ayrılarak ekmek parası uğruna Avrupa’ya giden, memleketinden uzak kalmış ve herhangi bir sebeple sıla hasreti çeken, bir kavuşma umuduyla günleri aylara, ayları yıllara ekleyerek vatan topraklarına kavuşan gurbetçileri Kayseri’de buluşturdu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Avrupa Kayserililer Birliği iş birliğinde düzenlenen Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması, büyük bir coşkuyla sürüyor. Hollanda’dan gelen Tülay Şahin, Kayseri’de baba evini ziyaret ettiğini belirterek, Avrupalı Türkler Kayseri Buluşması etkinliğinin, kaynaşmak için çok güzel bir çalışma olduğunu, böyle bir uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
10 gün önce Almanya’dan gelen Selma Uyan, “Ailemi ziyarete geldim, hem ziyaret hem de ticaret için geldim. Sık sık geliyorum. Kayseri’yi çok seviyorum. Burasını da merak ettim, görmemiştim, geldim” diye Kayseri’ye sevgisini dile getirdi.
20 sene önce Avrupa’ya göç ettiğini anlatan 2 çocuk annesi Uyan, “Almanya da güzel ama vatanım gibi de olmuyor, nereye gidersem gideyim burayı özlüyor ve geliyorum. Kayseri’ye her geldiğimde daha farklı şeylerle karşılaşıyorum, çok da memnunum. Her sene daha farklı ve olumlu yönde şeyler görüyorum. Çok hoşuma gidiyor, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Belçika’dan gelen Felahiyeli Şerafettin Atsız, 1979 yılında Avrupa’ya turist olarak gittiğini, daha sonra orada kaldığını belirterek, “Kayseri bizim yurdumuz, vatanımız, toprağımız, her sene geliyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi böyle bir organizeyi yapmışsa en iyisini yapmıştır, memnunuz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür eden Atsız, “Çok memnun kaldık. Ne kadar gurbetteki yurttaşımız varsa onların da buraları gezip, görüp, Memduh beye teşekkür etmelerini isterim” ifadelerini kullandı.
Kayseri’ye hayran kaldığını ifade eden Sivaslı Hüseyin Durmuş da Almanya’da ikamet ettiğini belirterek, “Kayseri’ye de sıklıkla geliyorum. Almanya’ya 30 sene önce gitmiştim. Burada güzel bir etkinlik var, ilk defa geziyorum, güzel bir şeyler yapılıyor. Şehrin öncesini biliyorum, şimdiki halini görüyorum. Konumu güzel, Memduh başkanın yaptığı çalışmalar güzel olsa gerek ki Avrupalı Türkler burayı ziyaret ediyorlar. Benim de ilgimi çektiği için gelip bakmak istedim” dedi.
Nazım Karadaş da Avrupa’da doğup, büyüdüğünü, Kayseri’ye sıklıkla geldiğini söyleyerek, Kayseri’nin gelişip, büyüdüğünü, yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını ifade ederken, Almanya doğumlu Osman Pakır ise etkinliğin çok güzel olduğunu vurgulayarak, “Kayseri, Avrupa’da da sayılı şehirlerden birisi, ismini duyuyoruz. Çok güzel bir etkinlik, hoşumuza gitti, devamını dileriz” ifadelerini kullandı.
43 yaşındaki Fatih Yağır da 2 yaşından beri Avrupa’da yaşadığını anlatarak, “Kayseri’ye ilk kez geliyoruz. Aslen ben Karadenizliyim, Orduluyum. Kayseri çok güzel bir şehir. Şehir çok temiz, güzel bir kent, beğendik. Eşim ile beraber bunu konuştuk, temiz bir şehir. Memleket çok güzel, imkânı olan Avrupa’daki Türkler memleketlerine gelsinler” şeklinde konuştu.
Almanya’dan Kayseri’ye gelen Sadullah Ürküt, “Almanya’da işçi olarak çalışıyorum. Almanya’ya 2001 yılında evlilik yolu ile gittim. Gittiğim günü de hiç unutmuyorum, gitmeseydim daha iyiydi ama gittik. Kayseri’ye her sene gelirim, memleket benim. Orada yabancı, burada Almancı oluyoruz ya asıl vatansever biziz” diyerek, Başkan Büyükkılıç’a yurt dışından gelenleri düşündüğü için teşekkür etti ve Avrupalı Türkler Kayseri Buluşması etkinliğinden çok memnun olduğunu anlattı.
Kerem Tuncel isimli vatandaş da aslen Gaziantepli olduğunu ve Almanya’nın Berlin kentinden geldiğini söyleyerek, “Avrupa’ya 2003’te göç ettik. Kayseri’ye ilk kez geliyorum. Kayseri, gerek medeniyet gerekse entelektüel olarak iç içe karışmış bir şehir, olumlu yönde güzel. Böyle etkinlikleri kendi vatandaşları ile iç içe olmaya daha iyi anlamaya öncülüktür. Özellikle Kayseri’ye çıkıp çıkıp gelsinler” diye konuştu.
13 Temmuz’da başlayan Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması etkinliği Tarihi Kayseri Kalesi’nde konserlerin yanı sıra, mehteran gösterileri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, spor etkinlikleri, dinletiler, söyleşiler ve kültür yolu gezileri gibi faaliyetlerle 31 Temmuz’a kadar sürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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