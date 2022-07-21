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Yatırımlara 11.5 milyonluk yeni kaynak

İHA

Yatırımlara 11.5 milyonluk yeni kaynak

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 4 parça taşınmaz, ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Satışa sunulan taşınmazlardan ikisi satılırken diğer ikisi ise pazarlığa bırakıldı. Talas Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanacağı taşınmazların satışlarından 11 milyon 560 bin lira gelir elde edildi.
Belediye Meclis Salonu’nda Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör’ün başkanlığında ve encümen huzurunda gerçekleştirilen ihalelerin ilkinde, Bahçelievler Mahallesi Kanuni 1 Sokak’taki konut parselin satışı kapalı zarf usulüyle yapıldı. İhale 9 milyon 800 bin lira bedelle sonuçlandı. Ayrıca 1 milyon 750 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan konutlardan, Mevlana Mahallesi Heves Caddesindeki binanın 11. katında yer alan 44 numaralı daire 1 milyon 760 bin bedelle satılırken 41 numaralı daire pazarlığa bırakıldı. Öte yandan Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi Armağan Sokakta yer alan eczane yeri olmaya uygun dükkan, pazarlığa kaldı.
İhalede konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, satışı gerçekleşen taşınmazların Talas’taki yapılacak yeni hizmet ve yatırımlara kaynak olacağını belirterek alana ve satana hayırlı olmasını diledi.
Satışı ertelenen taşınmazlar 15 gün süreliğine pazarlığa bırakıldı. Pazarlığa bırakılan dükkân ve daire ile ilgili Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecek.

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