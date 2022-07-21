Kayseri, lavanta bahçesine dönüşüyor

Kocasinan Belediyesi’nin şehri renklendirmek ve çiftçilere alternatif ürün çeşitliliği sunmak amacıyla üç ay önce başlattığı 38 bin metrekare alanda 20 bin lavantanın yer aldığı ‘Lavanta Bahçesi’ meyvelerini verdi. Türkiye’de ilklere imza atan belediyecilik faaliyetleri yürüttüklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan lavantaların Kayseri’ye farklı güzellik kattığını vurguladı.

Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde Kayseri’de ilk olan ‘Lavanta Bahçesi’ projesini hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ı, tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda bölgesel kalkınmaya dönüşecek bir politika oluşturduk. Lavanta bahçesiyle de şehri renklendirecek çalışmaya imza atıyoruz. 5 yıl önce çiftçilerimize yönelik yüksek gelir getirici tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla Kocasinan’ımızda uygulamayı başlatmıştık. Lavanta, adaçayı, melisa, yaban kekiği, ekinezya ve tıbbi nane gibi birçok ürünün Kayseri'mizde de yetiştirilebilir olduğunu gösterdik. Şimdi ise 20 bin lavanta dikimiyle endüstriyel açıdan öncülük ederek, bu alanda katkı sağlayacağız. Yaptığımız proje ve yatırımların birçoğu geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir. Yeşil bir şehir bırakabilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Yaşanabilir bir şehir inşa etme kaygısı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla Kayseri’nin tarımsal alanda yeni bir potansiyele kavuştuğunu sözlerine ekledi.

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