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Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza Ahlak polisleri kumarcılara geçit vermiyor

İHA

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza Ahlak polisleri kumarcılara geçit vermiyor

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kumar oynayan 7 kişiye toplam 12 bin 733 TL para cezası uygulandı.
Ekiplerin Cumhuriyet Mahallesi’nde yaptığı çalışmalarda ruhsatsız bir iş yerinde bir masa etrafında toplam 5 şahsın 104 oyun kağıtları, 1 adet yaz boz kağıdı ve 550 TL para ile kumar oynadıkları görüldü. İşyerini işletmecisine şahsa Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım kararı uygulandı. Yine ekiplerin Mithatpaşa Mahallesi’nde yaptıkları çalışmalarında bir kahvehanede bir masa etrafında 3 kişinin 104 oyun kağıtları, 1 adet yaz boz kağıdı ve 50 TL para ile kumar oynadıkları görüldü. İşyeri işletmecisine şahsa Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 3 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu gereğince İdari Yaptırım Kararı uygulandı.
Ekipler tarafından her iki olayda 7 şahsa toplamda 12 bin 733 TL para cezası verilirken, oyun masalarından ele geçirilen 600 TL’de ilgili birimlere teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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