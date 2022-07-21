Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza Ahlak polisleri kumarcılara geçit vermiyor

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kumar oynayan 7 kişiye toplam 12 bin 733 TL para cezası uygulandı.

Ekiplerin Cumhuriyet Mahallesi’nde yaptığı çalışmalarda ruhsatsız bir iş yerinde bir masa etrafında toplam 5 şahsın 104 oyun kağıtları, 1 adet yaz boz kağıdı ve 550 TL para ile kumar oynadıkları görüldü. İşyerini işletmecisine şahsa Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım kararı uygulandı. Yine ekiplerin Mithatpaşa Mahallesi’nde yaptıkları çalışmalarında bir kahvehanede bir masa etrafında 3 kişinin 104 oyun kağıtları, 1 adet yaz boz kağıdı ve 50 TL para ile kumar oynadıkları görüldü. İşyeri işletmecisine şahsa Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 3 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu gereğince İdari Yaptırım Kararı uygulandı.

Ekipler tarafından her iki olayda 7 şahsa toplamda 12 bin 733 TL para cezası verilirken, oyun masalarından ele geçirilen 600 TL’de ilgili birimlere teslim edildi.

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