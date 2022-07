Kültür Sanat Merkezi Kayseri Kalesi yine dopdolu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği ‘Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri’ tüm hızıyla sürüyor. Temmuz ve Ağustos ayı boyunca sürecek olan kültür sanat etkinlikleri, Kayserililerle buluşmaya devam ediyor.

Tarihin eşsiz dokusuyla sanatın buluştuğu adres olan Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’nde kültür sanat etkinliklerine her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Tarihi Kayseri Kalesi’ni kültür sanat merkezi haline getiren ve kültür sanat faaliyetlerine ayrı bir önem veren Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ve Ağustos aylarında Tarihi Kayseri Kalesi içerisinde düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği ‘Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri’ni çeşitli faaliyetlerle sürdürüyor. Her cuma, cumartesi ve pazar günleri düzenlenen, vatandaşlardan yoğun ilgi gören ‘Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri’ çerçevesinde 22 Temmuz 2022 Cuma saat 20.30’da gazeteci yazar Yüksel Kalkan gerçekleştireceği söyleşi ile 24 Temmuz 2022 Pazar saat 20.30’da ise müzisyen Mehmet Saltık sevilen şarkılarını seslendireceği konser ile Kayserililerle buluşacak.

Yediden yetmişe tüm vatandaşlara hitap eden, her cuma, cumartesi ve pazar günleri 18.0022.30 saatleri arasında düzenlenen ‘Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri’ çerçevesinde konser ve söyleşilerin yanı sıra mehteran gösterisi, çocuk oyunları, tiyatrolar ve yarışmalar gibi çeşitli etkinlikler de yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.