AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumartesi günü katılacağı toplu açılış törenine vatandaşları davet ederek, “Kayseri şimdiye kadar kendine yakışanı yaptı. Bu seferde yapacağını düşünüyoruz” dedi.



AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Korona virüs sebebiyle uzun süredir beklediğimiz an geldi, çattı. Cumhurbaşkanımız 23 Temmuz Cumartesi günü saat 17’de Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış töreni ve temel atmalarla alakalı olarak şehrimize geliyorlar. Kayseri’mizde kamunun, belediyelerin ve şirketlerin yatırımları 28 milyar TL’ye ulaşmış durumdadır. Sonrasında hızlı tren gibi ve Cumhurbaşkanımızın ilave edeceği yatırımlarla alakalı rakam yaklaşık 24 milyar TL gibi bir rakam tutuyor. Toplamda da 54 milyar TL’lik yatırım için Cumhurbaşkanımız temel atma töreni yapacak. Buradan tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Kayseri’ye her geldiğinde mutlu ve memnun ayrıldığına şahit olmuştuk. İnşallah bu seferde vatandaşlarımızın teveccühleri sebebiyle aynı formatta bir program yapmayı murat ediyoruz. Cumhurbaşkanımız temel atma törenin ardından bir süre daha şehrimizde kalacaklar ve daha sonra ayırılacaklar. Kayseri şimdiye kadar kendine yakışanı yaptı. Bu seferde yapacağını düşünüyoruz. Tüm halkımızı buradan eşleriyle beraber Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyoruz. Bizlerde teşkilatlar olarak üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz ve gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Çopuroğlu, “Programda vatandaşımızın hepsini ilgilendiren yüksek hızlı tren ile ilgili bir temel atma müjdesi olacak gibi gözüküyor. Sonrasında 6 milyar TL’lik bir yatırım olan Kumsmall’ın açılışı gündemde. Bunun dışında şehrimizin birçok noktasında gerek tramvay hattı, gerek millet bahçesi gerekse havaalanıyla alakalı yatırımları ele aldığımızda toplam değeri 52 milyar TL’ye ulaşıyor. İlçelerimizde 300’ten fazla büyükşehirin yaptığı projeler var. Her bir ilçemizin küçüklü büyüklü vatandaşımızın işlerini rahat görebilmeleri için yaptıkları birçok projeler var” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.