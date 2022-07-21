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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de DEAŞ ve El Kaide üyesi 7 kişi yakalandı

İHA

Kayseri'de DEAŞ ve El Kaide üyesi 7 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, bir döne DEAŞ ve El Kaide silahlı Terör Örgütleri içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar neticesinde; Suriye ve Irak'ta bulundukları dönem içerisinde DEAŞ ve El Kaide Silahlı Terör Örgütleri içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında yapılan araştırmalar sonucunda 4 şüpheli; Kocasinan ve Talas ilçelerinde bulunan 4 farklı adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait birçok dijital materyal ele geçirildi. Diğer 2 şüphelinin değişik suçlar sebebi ile halen kapalı cezaevinde tutuklu bulunduğu, 1 şüphelinin ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezinde bulunduğu tespit edildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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