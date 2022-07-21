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Mehmet Özhaseki: “Kayseri’deki projelerin hepsinin arkasında Cumhurbaşkanımız var” Cumhurbaşkanı Erdoğan 54 milyarlık açılış için Kayseri’ye geliyor

İHA

Mehmet Özhaseki: “Kayseri’deki projelerin hepsinin arkasında Cumhurbaşkanımız var” Cumhurbaşkanı Erdoğan 54 milyarlık açılış için Kayseri’ye geliyor

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri’ye gelmesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Özhaseki konuşmasında, yaklaşık 54 milyar TL’lik bir açılış yapılacağını söyleyerek, “Kayseri’deki projelerin hepsinin arkasında Cumhurbaşkanımız var” dedi.
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısına AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve gazeteciler katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayseri için hayal olan hızlı trenin temel atma törenini de yapacağını söyleyen Özhaseki, “Cumartesi günü bizim için tarihi bir gün olacak. Çünkü bir taraftan yaklaşık 30 milyarlık bir açılış yapılmış olacak bir taraftan da yıllardır konuştuğumuz, Kayseri’nin en büyük projesi olarak bahsettiğimiz Kayseri Ankara arasındaki hızlı trenin temel atma töreni yapılmış olacak. Bunun da mali değeri 23 milyar TL civarında. Allah nasip ederse o gün meydanda kamu kurumlarına ait yapılmış olan 5.2 milyarlık bir açılış var. Yani Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı gibi bakanlıklarımızın Kayseri’de son 1.5 yıl gibi bir süre içerisinde yapmış oldukları toplam hizmetlerin miktarı 5.2 milyar TL. Belediyelerimizin açılışları var, onların toplamı da 4.4 milyar TL. Bir de özel sektörün gerek 1. Organize Sanayi’de, gerek serbest bölgede, gerek İncesu ve Mimarsinan Organize Sanayi’lerinde yapmış oldukları 19.7 milyar TL’lik tesis var. Orada çok büyük tesisler var. Toplamda bunlar 30 milyar TL’yi buluyor. Yaklaşık söylüyorum çünkü hala bazı bakanlıklarımızdan bizim yaptığımız hizmetler var gibi bir takım rakamlar geliyor. İçinde fazla olanları ya da 2 kere yazılanları temizlemeye çalışıyoruz ki 2 kere yazılmasın diye. Bundan dolayı yaklaşık diye söylüyorum. 30 milyar TL’lik açılış var” dedi.
“Bütün projelerin ardında Cumhurbaşkanımız var”
Kayseri’de yapılan bütün projelerin arkasında Cumhurbaşkanı’nın olduğunu söyleyen Özhaseki, “Hızlı tren meselesine gelince 17 milyar TL’lik ihale zaten yapılmıştı. Bunu birkaç ay önce yaptığımız bir basın toplantısında ilan etmiştik. 23 milyar TL gibi de hızlı trenin temel atması var. Sayın Ulaştırma Bakanımız da gelecekler. Hızlı tren de Kayseri için bismillah diyerek yola çıkıyor. Yatırımların çok fazla olmadığı, biraz daha durağan bir dönemde olduğumuz şu ortamda Kayseri için neredeyse 5354 milyar TL’lik hem açılış hem de yatırımlar bir arada yapılmış oluyor. Kayseri tarihinde bu kadar yüksek rakamlı bir açılış ve yatırım, temel atma ilk olarak biliyoruz biz. Bütün bu eserlerin yapımında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ama her birinin arkasında da sayın Cumhurbaşkanımızın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Daha önce de izah etmiştim, Kayseri’de biz belediyeler olarak birçok işle uğraşıyorduk ama Kayseri için önem arz eden, belki de Kayseri’nin çehresini değiştirecek en büyük projeler hususunda da izin alamıyorduk. Muhalefette olduğumuz dönemlerde de izin almayı bırakın önümüzün kesilmesi için bariyerler oluşturuyorlardı. Cumhurbaşkanımızın iş başına gelmesi ile birlikte Kayseri için belki rüya gibi gözüken konuştuğumuz ne kadar proje varsa hepsinin önü açıldı. Raylı sistemde ben daha önceki başkanlarımızın yurt dışına gittiklerini, etüt çalışmalarını yaptırmaya çalıştıklarını biliyorum. Konuşuluyordu ama izin alamıyorlardı, sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde sağ olsun izin verdi. Başlattık ve bitirdik” ifadelerini kullandı.
“Temel atmalardan sonra işlere başlayacağız”
Mehmet Özhaseki Açılışların yanı sıra yeni işlere de başlamış olacaklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Erciyes’ten ara ara bahsedilirdi ama bir türlü orada adım atılamazdı. Erciyes projesini sayın Cumhurbaşkanımız açtığı gibi 50 milyar TL gibi de o günlerde bir destek parası da gönderdi. Geriye kalan büyük bir bölümünü belediye olarak biz karşıladık. Onlardan da önemlisi 23 milyon metrekarelik alanın tapusunu Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne devretti. Yamula Barajı’nda çok sıkıntılarımız vardı sayın Cumhurbaşkanımızla aştık. Stat meselesi çok konuşulurdu, sayın Cumhurbaşkanımızla beraber gerçekleştirdik onları. Allah razı olsun, Kayseri’de ne kadar büyük proje varsa hepsinin arkasında elbette bizlerin gayreti var ama sayın Cumhurbaşkanımızın da desteği var. Hızlı tren meselesinde de elbette biz bunu çok istedik, söyledik. Birçok konuda yeni ihaleler yapılmayıp, eski ihaleleri bitirip devreye sokmak gibi bir fikrin olduğu dönemde sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun talimat verdiler. Onun da ihalesi yapıldı. Daha sonra sözleşmeler bitti, yer teslimi yapıldı. Şimdi hazırlıklarını yaptılar. Sivas Erzincan hattını yapan firma yaptığı için şantiyeleri hazır. Ekipmanları da hazır. o taraftan bir tecrübeleri de var. Aynen şimdi Kayseri istikametine de devam edecekler. O gün orada bu konuyu da izah edecekler. Bir taraftan 30 milyarlık bir açılış, bir taraftan da 24 milyar TL’lik temel atma var. Hızlı trenin yanı sıra Boğazköprü Lojistik Köy temelini de atıyoruz orada. O da başlıyor. Neredeyse 54 milyar TL’lik Kayseri’de temel atma ve açılışlarla inşallah bismillah diyerek işe başlamış olacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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