Melikgazi Belediyesi 35 taşınmaz için ihale düzenleyecek

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan toplam 35 taşınmazın satışı için 27 Temmuz Çarşamba günü ihale düzenledi.

2886 sayılı Devlet Kanunu Açık teklif usulüyle satış ihalesi yapacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “27 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’te Kazım Karabekir, Battalgazi, Anbar, TalasMevlana ve Tacettinveli Mahallesi’nde bulunan taşınmazların satışını gerçekleştireceğimiz ihale ile yapacağız. 32 daire ve 3 ofisten oluşan taşınmazlar için Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenleyeceğimiz ihalemize ev ve ofis almak isteyen tüm hemşehrilerimizi bekleriz. Daireler 2+1 ve 3+1 şeklinde. 3 adet ofisimiz ise 55 ve 65 metrekare büyüklükte. İhalelerden elde ettiğimiz gelir Melikgazili vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artmasına ve ilçeye hizmet olarak yansıyacaktır. Taşınmazlarımızı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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