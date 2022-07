Devlet büyüklerinden Kayseri'ye övgü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ tüm Türkiye tarafından takdirle karşılanırken, Başkan Büyükkılıç’ı ilk 6 ayda ziyaret eden birbirinden önemli devlet büyükleri de hizmetlerden dolayı övgüler yağdırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ortaya koyduğu vizyon ile belediyecilikte ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ anlayışını tüm Türkiye’ye duyurmaya, örnek olmaya devam ediyor. Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin önderliğinde Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak belediyecilikte ilkleri gerçekleştiren “Kayseri Modeli Belediyecilik” anlayışıyla yaptığı çalışmalara Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde devam ediyor. Kentin yapısal imarını gerçekleştirirken, sosyal ve kültürel dokusuna da katkı sağlamaya devam eden Başkan Büyükkılıç, 2022 yılının ilk 6 ayında 1 cumhurbaşkanı, 3 bakan, 3 büyükelçi, 1 bakan yardımcısı ile Misrata heyeti ve 2 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’nı Büyükşehir Belediyesi’nde misafir etti. Ziyaretlerde, Başkan Büyükkılıç liderliğinde Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet, proje ve yatırımlarına övgüler yağdırıldı. İlk olarak 7 Ocak 2022’de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Gürcan, Başkan Büyükkılıç’a “Sizin başkanlığınızda Kayseri’miz her zaman Türkiye’deki örnek belediyelerden birisi olmuştur” dedi. 10 Ocak’ta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch’u makamında ağırlarken, Kayseri’de kendisini evinde hissettiğini söyleyen Büyükelçi Ruch, Kayseri mantısına hayran kaldığını belirtti. 19 Ocak’ta AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederken, Kayseri belediyeciliğinin Türkiye’de örnek gösterildiğini söyledi. 28 Ocak 2022’de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ağırladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri’nin stratejik öneminden bahsederek, “Kayseri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden izlediğimiz büyük bir zenginlik, güçtür” derken, Başkan Büyükkılıç da “Kıbrıs’a olan sevgimiz, sempatimiz çok farklıdır” dedi. 3 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Büyükelçi Dhaheri, Başkan Büyükkılıç’a ‘Bizim için çok değerlisiniz’ derken, Başkan Büyükkılıç da Kayseri’nin turizm açısından önemli bir bölge olduğunu belirtti. Başkan Büyükkılıç, 5 Nisan’da Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve beraberindeki heyeti ağırladı. Büyükelçi Matis, “Kayseri hem ikili ilişkilerde hem de Türkiye de önemli bir şehir olduğundan dolayı bizim için çok önemli bir şehir” diyerek, Başkan Büyükkılıç’ı Macaristan’da ağırlayacaklarını söyledi. 2 Haziran’da Kayseri’ye bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Kayseri’ye övgüler yağdıran Bakan Arıklı, “Hem şehir kanalizasyonu konusunda hem de yerel yönetimler reformu konusunda çözüm önerilerinden istifade etmek isteriz” dedi. 24 Haziran’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi. 29 Haziran’da Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden kardeş şehir Misrata Belediye Başkanı Mahmud Mohamed Sigutri de, Kayseri’nin yüksek tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirterek, “Özellikle sanayi alanı olmak üzere faaliyet alanlarınızdaki tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. İnşallah bir gün Misrata da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve şehri gibi örnek bir şehir ve belediye olur” diye ilerideki hayalini belirtti.

30 Haziran’da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Büyükkılıç’ı ziyaretinde, “Başka bir konsepte, başka bir frekansa geçmişsiniz. İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı belediyecilik kültürünün bir sonraki adımının Kayseri modeli belediyecilik olduğunun herkes farkında. Gerçekten belediyeciliğin en güzel örneklerinin ortaya çıktığı bir kentte bulunuyoruz. Zaten Kayseri’ye hemen adım atar atmaz onu hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz. Çok şey yapılmış, hatta her şey yapılmış. Onun Kayserili hemşehrilerimiz nasıl keyfini çıkarır o moda geçmeye başlamışız” diyerek, Kayseri’deki belediyecilikten övgüyle bahsetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşımdan altyapıya, eğitimden spora, turizmden kültür sanata hemen her alanda, Kayseri için “kaliteli hizmet” algısını ön planda tutarak, şehrin hak ettiği yatırımları kararlı bir şekilde bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

