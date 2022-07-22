Aranan 15 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 15 kişi yakalanırken, şahıslardan 7'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; özellikle hırsızlık suçlarına yönelik haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Mevlana, Osmanlı, Yeniköy ve Fatih, Battalgazi Mahallelerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda; 'hırsızlık' suçundan 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P., 'uyuşturucu madde satmak' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplamda 15 şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan 7 şahıs, işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.