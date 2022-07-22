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300 bin TL’lik hırdavat malzemesi çalan şahıs yakalandı

İHA

300 bin TL’lik hırdavat malzemesi çalan şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda bir iş yerinden 300 bin TL değerinde hırdavat malzemesi çalan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi Doğu Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinden toplam değeri 300 bin TL olan hırdavat malzemeleri çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, malzemeleri çalan Y.A. (26) yakalandı.
Çalınan malzemeler ekipler tarafından sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan Y.A. da sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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