Kayserispor'da Campanharo, Khor Fakkan'a transfer oldu

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor´un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Khor Fakkan takımı ile anlaştı.
Yukatel Kayserispor'un 2019-2020 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Khor Fakkan ile anlaştı. Sağlık kontrolünden geçmek için Kayseri´den ayrılan Campanharo, Khor Fakkan ile sözleşme imzalayacak. Kayserispor´a Chapecoense takımından transfer edilen Brezilyalı futbolcu, Kayserispor formasıyla 65 maçta 1 gol attı.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-07-22 21:53:21
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