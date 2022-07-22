Kayserispor'da Campanharo, Khor Fakkan'a transfer oldu

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor´un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Khor Fakkan takımı ile anlaştı.

Yukatel Kayserispor'un 2019-2020 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Khor Fakkan ile anlaştı. Sağlık kontrolünden geçmek için Kayseri´den ayrılan Campanharo, Khor Fakkan ile sözleşme imzalayacak. Kayserispor´a Chapecoense takımından transfer edilen Brezilyalı futbolcu, Kayserispor formasıyla 65 maçta 1 gol attı.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-07-22 21:53:21



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