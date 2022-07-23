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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERÜ Hukuk Fakültesi 15. dönem mezunlarını verdi

İHA

ERÜ Hukuk Fakültesi 15. dönem mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi 20212022 eğitimöğretim yılı 15. dönem mezunlarını verdi. Program çerçevesinde 288 öğrenci mezun oldu.
Marianne Molu Amfi’de gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Yoldaş, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen, Hayırsever İş İnsanı Faruk Molu ile akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı.
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Yoldaş, mezuniyet töreninin açış konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında mezun öğrencilere seslenerek, şunları kaydetti:
“Ülkemizdeki araştırma üniversiteleri arasında sekizinci sırada yer alan saygın ve mezunları tercih edilen Erciyes üniversitenin değerli bir fakültesinden bugün sizleri mezun ediyoruz. Hakları güvence altına alan kurallar sisteminin olduğu Hukuk alanında tarafsız ve alanında uzman birer hukukçu olacağınıza inancımız tamdır. Bu bağlamda doğruluk, dürüstlük, adalet ve eşitlik ilkesinden hiçbir zaman ayrılmayın ve ülke menfaatlerini her zaman ön planda tutun. Kuruluşunda bu yana her zaman adından övgü ile bahsedilen ve memnuniyet anketlerinde ilk onda yer alan Erciyes Üniversitesi’nin mezunu olmaktan her zaman gurur duyabilirsiniz. Mesleğinize severek, yapın ve her daim yeniliklere açık olun. Kendinizi geliştirin araştırın ve mesleğinizin etik kurallarına bağlı olun.”
Konuşmaların ardından Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Şükran Akgün tarafından mezun öğrencilere yemin ettirildi.
Fakülte birincisi Selcan Tayyar’ın konuşmasının ardından tören, mezun öğrencilere diploma ve plaket takdiminin ardından, öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatmalarıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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