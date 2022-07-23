Uzmanından ‘güneş çarpması’ uyarısı İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İngeç: “Güneş çarpmasında sıvı kaybının giderilmesi çok önemli”

Acıbadem Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem İngeç, güneş çarpması ile ilgili yaptığı açıklamasında, güneş çarpmasından 6 yaş altı çocuklar, 60 yaş üzeri ve kronik hastalıkları olan vatandaşların çok fazla etkilendiğini belirtti.

Dr. İngeç, “Güneş çarpması bir insanın uzun süre sıcak havada kalması ve vücut sıcaklığının üzerine çıkmasıyla birlikte vücutta oluşan durumdur. Güneş çarpmasından genellikle çocuklar etkilenir. Özellikle 6 yaşından küçük çocuklar, merkezi sinir sistemi tam gelişmediği için yüksek sıcaklığa adaptasyon sorunu yaşayabilir. 60 yaş üzeri bireyler ve kronik hastalığı olanlarda da çok görülen bir durumdur. Özellikle böbrek ve kalp yetmezliği gibi durumlar da eşlik ederse güneş çarpması çok daha hızlı bir şekilde gelişir. Bu yüzden bu kişilerin daha dikkatli olması gerekir” dedi.



“Bilinç kaybına kadar gidebilir”

Dr. İngeç, açık havada spor yapan ve bahçe işleri ile uğraşan vatandaşlarda güneş çarpmasının yoğun olarak görüldüğünü ifade ederek, “İlk başta sıcağın etkisiyle reaksiyon olarak bir terleme olur. Uzun süre güneşe ve ısıya maruz kaldıkça cilt kuruluğu, ciltte kızarıklık meydana gelir. Beraberinde baş ağrısı meydana gelir. Ağız içinde kurumalar oluşur. Terleme ve sodyum atılımı ile birlikte elektrolitler sodyum potasyum gibi elementler düşer vücutta. Bunlara bağlı olarak da bazı bulgular gelişir. Böbrek hasarı gibi, kalple ilgili problemler, ritimle ilgili problemler gelişir. Beyinle ilgili olarak da bilinç kaybı da oluşabilir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin güneş gören bir coğrafyada bulunduğunu hatırlatan Dr. Muharrem İngeç, “Bir de açık havada spor yapan vatandaşlarımız var. Özellikle güneşin yoğun olduğu saatlerde spor yapanlar, askerde idman yapanlar ile dışarıda bağda ve bahçede zaman geçirenlerde daha sık görülüyor güneş çarpması” ifadelerini kullandı.

“İlk olarak soğuk duş veya kompres yapılmalı”

Güneş çarpması yaşayan kişilerde sıvı kaybının giderilmesinin çok önemli olduğuna değinen İngeç, “Güneş çarpmasında klinik süreç, ileriye doğru çok geniş bir yelpazede olduğu için özellikle ilk başlarda bir soğutma işlemi yapılması lazım. Güneş çarpması olan kişiye soğuk bir duş aldırılması lazım ama özellikle kronik hastalıkları yoksa soğuk duşla vücut ısısı düşürülmeye çalışılır. Ya da bez arasına alınmış buz ile koltuk altlarına buz uygulaması da yapılabilir” diye konuştu.

Müdahale sırasındaki en önemli detayın sıvı tedavisi olduğunun altını çizen Dr. İngeç, “Yani kaybedilen sıvı yerine konulmalıdır. Bilinci açıksa eğer sıvı almasını öneriyoruz. Bilinç kapalı ise hastaneye getirilip hızlı bir şekilde kaybedilen sıvının giderilmesi ve böbrek, karaciğer fonksiyonları gibi gerekli tetkiklerin yapılması gerekir” dedi.

Muharrem İngeç, güneş çarpmasında tedaviden çok alınacak önlemlerin daha önemli olduğunu vurgulayarak, “Sıcağı arttıracak kalın giysiler giymemeliyiz. Daha ince giysilerle giymeliyiz. Bu önlemler çok önemli” ifadelerini kullandı.

Güneş ışınlarından dolayı ciltte çatlaklıklar, kuruluklar özellikle yaz dönemleri çok sıcak günlerde aşırı terlemeye bağlı ve ter bezlerinde oluşan tıkanıklıklara bağlı siğiller, sivilceler oluşabileceğini belirten Dr. İngeç, bu cilt sorunlarına karşı da, günlük duş ve gözenekleri açarak sivilce oluşumuna engel olması için sert olmayan lif ya da kese kullanımını önerdi.

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