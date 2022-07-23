Şüpheli maddeyi saklamaya çalışırken Güven Timleri’ne yakalandılar

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Kayseri’de denetim yapan Güven Timleri’ni görünce üzerindeki şüpheli maddeyi saklamaya çalışan 2 kişi, ekiplerden kaçamadı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri Talas ilçesinde denetim yaptı. Denetimlerde durumundan şüphelendikleri A.K. ve B.C.’yi sorgulamak isteyen ekipler, şahısların yanlarına gelirken metruk bir bina bahçesine folyoya sarılı şüpheli madde attığını gördü.

Uyuşturucu olduğu değerlendirilen 7.48 gram madde ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, A.K. ve B.C. de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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