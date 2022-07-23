ERÜ hastaneleri ziyaretçi uygulamasını kaldırdı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneler Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir talimata kadar hasta ziyareti uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.



ERÜ Hastaneler Yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hastanelerimizde hasta ziyareti uygulaması ikinci bir talimata kadar kaldırılmıştır. Bu çerçevede, mesai saatleri içerisinde hasta ziyareti uygulaması yoktur. Her gün akşam saat 19:0020:00 arasında refakatçisi olmayan hastanın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1 kişiye izin verilmektedir. Yoğun bakım servislerinde de hasta ziyareti uygulaması yoktur.”

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