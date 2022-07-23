Kayserispor hazırlık maçı Kayserispor ile Amed Sportif karşılaşacak

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Yukatel Kayserispor, yarın Amed Sportif ile hazırlık maçı oynayacak.

Süper Lig 20222023 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor, Erciyes Cup futbol turnuvasındaki üçüncü maçında Amed Sportif ile hazırlık maçı oynayacak. Sarı Kırmızılılar, Amed Sportif ile yarın kadir Has tesislerinde karşılaşacak. bu maçın başlama saat 18.00 olarak belirlendi.

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