Taner Gümüş Amedspor ile anlaştı

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Yukatel Kayserispor, bünyesinde bulunan Taner Gümüş'ü, Amedspor'a transfer etti.

Kayserispor, kadrosunda bulunan futbolculardan Taner Gümüş'ü 2. Lig takımlarından Amed Sportif'e verdi. Amed Sportif kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda bu transferin gerçekleştiğini ifade ederek sarı kırmızılı kulübe de göstermiş olduğu ilgiden ötürü teşekkür etti.

Taner Gümüş 20222023, 20232024 ve 20242025 sezonlarında Amedspor forması giyecek. Kayserispor alt yapısında yetişen 21 yaşındaki Taner Gümüş, geçtiğimiz sezonlarda Çengelköyspor, Şanlıurfaspor, Isparta 32 takımlarında oynamıştı.

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