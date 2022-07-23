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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İHA

11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 11 yıl 5 ay 17 gün hapis cezası bulunan M.Ç.'nin Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp mahallesinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şahıs, operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç., cezaevine teslim edildi. M.Ç. ayrıca, emniyet çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere 'sanki adam öldürdük' diyerek tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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