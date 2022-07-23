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Erdoğan: “2022 Temmuz ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti 5 bin 500 olarak belirledik. Yılbaşında bu tabloyu yeniden değerlendireceğiz” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “2023’te de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” “Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadık” “Önümüzde günlerde başlayacak gemi trafiği ile küresel gıda krizinin aşılmasına katkı sağlayacağız”

İHA

Erdoğan: “2022 Temmuz ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti 5 bin 500 olarak belirledik. Yılbaşında bu tabloyu yeniden değerlendireceğiz” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “2023’te de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” “Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadık” “Önümüzde günlerde başlayacak gemi trafiği ile küresel gıda krizinin aşılmasına katkı sağlayacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2022 Temmuz ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti 5 bin 500 olarak belirledik. Yılbaşında bu tabloyu yeniden değerlendireceğiz. 2023’te de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” dedi.
Toplu açılış törenine katılmak ve YerköyKayseri Hızlı Tren Projesi’nin temelini atmak üzere Kayseri’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri OSB’de FEMAŞ’a ait Ankastre Fırın Üretim Tesisinin açılış törenine katıldı. Burada işçilerle yemekte buluşan Erdoğan, konuşma yaptı. FEMAŞ Metal Sanayinin kurucusu merhum Recep Mamur’u rahmetle yad eden Erdoğan, işçilerden ruhuna Fatiha okumasını istedi.
Erdoğan, “Korona virüs salgını ile başlayan kriz Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş ile daha da derinleşti. Bugün Amerika’dan Almanya’ya tamamı enflasyonun yanı sıra sorunlar ile boğuşuyor. Bu ülkelerde enflasyon oranları son 40 yılın yüksek rakamlarına ulaştı. Salgın günlerinde vatandaşlarını adeta ölüme terk edenler bugün giderek ağırlaşan hayat pahalılığı karşısında aynısını sergiliyor. Küresel ekonomide yaşanan fırtınadan bizde etkileniyoruz. Döviz kurunda, enflasyonda görülen tırmanış da bu etkilenmenin başında geliyor. Bu tırmanışın insanımızın hayatında açtığı olumsuzlukları görüyoruz. Bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışıyoruz. İstismarını yapmaktan başka iş bilmeyenler, 5 yıldızlı otellerde halkçılık oynarken, biz önlemler getiriyoruz. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadık. İşçisinden işverenine kadar her kesimden insanımızın yanında olarak kimseyi muhanete muhtaç etmedik. Bugün de ekonomik politikalarımızı bu hassasiyetler çerçevesinde yürütüyoruz. Daha yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik. Yılsonunda inşallah 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız. Turizmde de beklentileri aşan bir hareketlilik yaşıyoruz. Şuanda İstanbul’un ve Antalya’nın otelleri ful dolu. Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi. İstihdam da tarihimizin en büyük rakamı olan 31 milyon rakamına ulaştık” dedi.
“Sabit ücretlilerin refah kayıplarını telafi etmek için tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ocak ayında emekçilerimizin ücretlerinde yüzde 50 gibi bir artışa gitmiştik. 2022 Temmuz ayından itibaren uygulanacak asgari ücreti 5 bin 500 olarak belirledik. Yılbaşında bu tabloyu yeniden değerlendireceğiz. 2023’te de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Sizlerden destek bekliyoruz. Muhalefet Türkiye’yi saman ihracatçısı gibi göstermeye çalışsa da Türkiye ihracatta rekor kırıyor. Hakkari’den Edirne’ye kadar illerimizin tamamında fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. Şu Kurban Bayramı’nda caddeler otomobillerden geçilmiyor, nakliye tırlarından geçilmiyor. Bu Türkiye’nin ekonomideki hareketliliğimi gösteriyor. Ülkemizin büyümeye güçlenmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.
Dış politikaya değinen Erdoğan, “Ekonomi ile beraber dış politikada Türkiye’nin ağırlığı artıyor. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz’in üzerinden getirilmesi için anlaşma törenini gerçekleştirdik. Önümüzde günlerde başlayacak gemi trafiği ile küresel gıda krizinin aşılmasına katkı sağlayacağız. Diplomatik çabalarımızı sürdürmeye gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.
Muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yalanla dolanla siyaset yapmayı bırakın. Tüm mesainizi masa başı oyunları oynamak yerine Ankara’nın dışına çıkın. İşçinin iş adamlarının arasına katılın. Türkiye’nin 20 yılda nereden nereye geldiğini görün. Ne terör örgütlerinin alçak saldırıları, nerede dış baskılar bizi yolumuzdan alı koyamayacaktır. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin" dedi.
Erdoğan daha sonra tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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