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Cumhurbaşkanı Eroğan: “Cumhur İttifakı'nın adayı da belli, seçim tarihi de" “ İşin aslı, bunların ülkeyi yönetmek gibi bir gayelerinin de, hazırlıklarının da olmadığıdır" “477 projenin resmi açılışını yaparak sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz"

İHA

Cumhurbaşkanı Eroğan: “Cumhur İttifakı'nın adayı da belli, seçim tarihi de" “ İşin aslı, bunların ülkeyi yönetmek gibi bir gayelerinin de, hazırlıklarının da olmadığıdır" “477 projenin resmi açılışını yaparak sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Millet İttifakı eğer kendilerine güvenselerdi, seçime kalmış 10 ay. En azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi. Hala adaylarını açıklayamadılar. Hala diyorlar ki ‘Cumhur İttifakı adayını açıklasın, seçim tarihi belli olsun’. Bay Kemal, Cumhur İttifakı’nın adayı da belli seçim tarihi de belli" dedi.

Toplu açılış törenleri için Kayseri’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka seslendi. Hayata geçirilen projelerin açılışlarını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AnkaraYerköyKayseri Hızlı Tren Hattı’nın da temelini attı. Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; açılışı yapılan projeler hakkında bilgiler vererek; “Toplam bedeli 2 milyar lirayı bulan kamu yatırımlarını resmen hizmete açıyor ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün, karşımda bu muhteşem katılımı görünce gerçekten sizlerle ne kadar övünsem azdır. Rabbime hamd ediyorum, bana sizler gibi bir millete hizmet etme şerefini lütfettiği için hamd olsun. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz; tam 105 kalem eseri sizlere kazandırdı. Toplam yatırım tutarı 3 milyar lirayı geçen bu yatırımların Kayseri’ye hayırlı olmasını diliyor, Büyükşehri tebrik ediyorum. Aynı şekilde ilçe belediyelerimizin toplamda 189 kalem projelerimizin resmi açılışını da buradan yapıyoruz. Yerel yönetimlerden doğmuş siyasi iktidar olarak belediyelerimizi destekliyor, yaptıkları hizmetlerle gurur duyuyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Kayseri; üretim ve emeğin orta Anadolu’dan parlayıp Türkiye’yi kendine hayran bırakan yıldızıdır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım tutarı 3 milyar 147 milyon lirayı bulan 24 ayrı tesisin, İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım tutarı 6 milyar TL’yi geçen 30 ayrı tesisin, Kayseri Serbest Bölge’de yatırım tutarı 896 milyon TL’yi geçen 6 ayrı tesisin, Kayserigaz bünyesinde yatırım tutarı 800 milyon TL’yi geçen projelerin resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımları yaparak istihdam oluşturarak üreten, ihracat yapan, ülkemizi büyüten her bir iş insanımızı tebrik ediyorum. 477 projenin resmi açılışını yaparak sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. Bütün bu yatırımların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tabi bunlar bitirip hizmete açtıklarımız” dedi.

“KayseriAnkara arasındaki mesafe 2 saate inecek”
AnkaraYerköyKayseri Hızlı Tren Hattı’nın temelini de attıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AnkaraYerköyKayseri hızlı tren hattı 142 kilometre uzunluğa sahiptir. Bunları ana muhalefet başındaki Bay Kemal yapabilir mi? Yavru muhalefet yapabilir mi? Hızlı tren ile KayseriAnkara arasındaki mesafe 2 saate inecek. Bu hattın ekonomimize katkısı 30 yıllık işletme süresi boyunca 10,5 milyar lirayı bulacaktır” ifadelerini kullandı.

“Eser söz konusu olduğunda yarışacak kimseyi bulamazsınız”
Eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Eser ve hizmet söz konusu olduğunda Allah’ın izniyle bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız. Bunu gördükleri için de yalan ve iftira ile başka alana çekmeye çalışıyorlar. Ama biz bu oyuna gelmeyecek, asla taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.

“Bay Kemal, Cumhur İttifakı’nın adayı da belli seçim tarihi de belli”
Millet İttifakı’na da yüklenerek Cumhur İttifakı’nın seçin tarihinin de Cumhurbaşkanı adayının da belli olduğunu dile getiren Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bunların kendilerine güvenleri yok. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü biz inşa ettik mi? İstanbul’da denizin altından Marmaray’ı yaptık mı? Avrasya Tüneli’ni yine denizin altından biz yaptık mı? Osmangazi Köprüsü’nü biz yaptık mı? İstanbulİzmir 6,5 saatti, 3,5 saati biz yaptık mı? Bay Kemal sen oranın vekilisin. 26 havaalanından aldık, şuanda 58 havalimanı var. Biz yaptık mı? 6 bin 100 kilometre karayolu varken şuanda 28 bin kilometre karayoluna ulaştırdık mı? Durmak yok, şimdi diğer adımları atmaya devam ediyoruz. Millet İttifakı eğer kendilerine güvenselerdi, seçime kalmış 10 ay. En azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi. Hala adaylarını açıklayamadılar. Hala diyorlar ki ‘Cumhur İttifakı adayını açıklasın, seçim tarihi belli olsun.’ Bay Kemal, Cumhur İttifakı’nın adayı da belli seçim tarihi de belli. Gerek şahsım, gerek Bahçeli defalarca seçim tarihini de adayımızı da ilan ettik. Aslında bu tavırlarıyla; kendilerine güvenlerinin olmadığını, ülkeyi yönetme sorumluluğunun altına girecek yürekleri bulunmadığını söylüyorlar. Milletimize anlatacakları vizyonları, hayata geçirecek programları olmadığını söylüyorlar. Ama bu oyunu oynamaya mecbur oldukları için de sürekli kaçak, köçek yerimiz dar türküsü söylüyorlar. İşin aslı, bunların ülkeyi yönetmek gibi bir gayelerinin de, hazırlıklarının da olmadığıdır. 7 düveli kündeye getirmiş bu millet, bu tezgaha gelir mi?”

Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezi olan Kumsmall’ın açılış kurdelesini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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