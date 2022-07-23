Develi'deki hastaneye Karakaya'nın adı verilecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de katıldığı toplu açılış töreninde Develi'de yapılan hastaneye Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen Kayserili Dr. Ekrem Karakaya'nın isminin verileceğini açıkladı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Develi'deki hastanemize menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz Doktor Ekrem Karakaya'nın ismini verdik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak Doktor Ekrem Karakaya kardeşimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

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