Erdoğan: Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın (2)



'EĞER KENDİLERİNE GÜVENSELERDİ CUMHURBAŞKANI ADAYLARINI İLAN EDERLERDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de toplu açılış törenine katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kayseri sağ olsun bugüne kadar bize açık ara destek vermiştir. Biz de Kayseri'ye şükran borcumuzu yaptığımız eserlerle, getirdiğimiz hizmetlerle ödemeye çalışıyoruz. Mesela şehrin geleceğine yapacağı katkıları gördüğümüz için 23 milyon metrekarelik Erciyes Dağı'nın tapusunu, Yamula Barajı ve raylı sistemlerin işletmesini hiç tereddüt etmeden şehrimizin yönetimine devretmiştik. Bu şehre yapılan her projenin bizzat takipçisi oldum. Talimatlarını verdim. Neticelenmesini sağladım. Kayseri'ye söz verip de yapmadığımız hiçbir iş yoktur" diye konuştu.

'TEMELİNİ ATTIĞIMIZ FABRİKALARIN TAMAMI HİZMETTE'

Temel atma törenleri ve açılışlar yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabi birileri bugün yapacağımız açılışlara ve temel atmalara inanmayıp yalanla, iftira ile işi sulandırmaya çalışacaktır. Hatırlarsanız 2003 yılında Kayseri'ye yaptığımız ziyarette 130 fabrikanın birden temelini atmıştık. Bundan 19 yıl önce attığımız o temellere birileri yine bıyık altından gülmüş, bu kadar sayıda fabrikanın yapılamayacağını iddia etmişti. Temelini attığımız o fabrikaların tamamı hizmette. Şimdi de bin 200 fabrikalık OSB'nin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah rabbim ömür verirse bu fabrikaların tamamının harıl harıl çalıştığını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'DEVELİ'DEKİ HASTANEMİZE GÖREV ŞEHİDİMİZ EKREM KARAKAYA'NIN İSMİNİ VERDİK'

Konya'da görevi başında öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın isminin Develi ilçesinde yaşatılacağını kaydeden Erdoğan, "Üniversitelerin tamamlanan yatırımlarını hizmete açıyoruz. Talas ve Tomarza'da Gençlik merkezi, yurt yenilemesi, futbol sahası yenilemesi işleri tamamlandı. Bünyan, Develi, Sarız, Yahyalı ilçe hastaneleriyle birlikte çok sayıda aile sağlığı merkezi hizmete girdi. Develi'deki hastanemize Konya'da menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz Dr. Ekrem Karakaya'nın ismini verdik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu belirterek görev şehidimiz Ekrem kardeşimize bir kez daha rahmet diliyorum" dedi.

'DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'

Hızlı tren projesinin temel atma töreninin yapıldığını da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi biliyorsunuz yüksek hızlı tren konforuyla biz tanıştık. Bu konforlu demir yolu seyahatinden faydalanmasını istedik. Bunun için Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryoluna Yerköy üzerinden bir bağlantı projesi hazırlayarak Kayserimizi bu ağa dahil etme kararı aldık. Yerköy-Kayseri hattı 142 kilometre uzunluğa sahip. Bunları ana muhalefetin başındaki Bay Kemal, yavru muhalefet yapabilir mi? Onlar yapsa yapsa ancak sökülen musluğu takar. Kayseri-Ankara arası seyahat 2 saate düşecek. Gürültü kirliliğini azaltmasıyla bu hattın ekonomimize katkısı 30 yıllık iletme süresi boyunca 10.5 milyar lirayı bulacaktır. Bizim siyasetimizi eser ve hizmet siyasetidir. Eser ve hizmet olunca bizimle kimse yarışamaz. Biz oyunlara gelmeyecek büyük Türkiye inşasından vazgeçmeyeceğiz. Kayseri'de sizlerle birlikte 85 milyonun huzuruna alnı ak çıkabilmek için daha çok çalışacağız. Bunu da karşımızdaki onca kifayetsiz muhterise rağmen yapacağız. 40 yıla aşkın çalışmalarımızın en çok gurur duyduğumuz anlar işte böyle vakitlerdir. Rabbime bana böyle bir milletin evladı olmayı nasip ettiği için hamd ediyorum. Bizim ülkemiz için hayallerimiz var. Unutmayın, hayalleri olmayanların hedefleri de olmaz. 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde birileri dudak bükmüştü. Ülkemizi, altyapımızı yenileyerek siyasi diplomatik gücünü dünyaya kabul ettirerek, vizyonlarımıza ve hedeflerimize adım adım yürüdük" şeklinde konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKININ ADAYI DA BELLİ SEÇİM TARİHİ DE BELLİ'

Millet ittifakını Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamadıkları için eleştiren Erdoğan, şöyle konuştu: "Eğer kendilerine güvenselerdi Cumhurbaşkanı adaylarını ittifakın kesin ortakları ilan ederlerdi. Hala 'Cumhur ittifakı adayını açıklasın' diyorlar. 'Seçim tarihi belli olsun' diyorlar. Bay Kemal Cumhur İttifakı'nın adayı da belli seçim tarihi de belli. Defalarca seçim tarihini de adayımızı da ilan ettik. Kendi adaylarıyla karşımıza çıkıp eser ve hizmet siyaseti yarışına girmesi gerekenler ise sağıra yatıp hele bire Erciyes'in tepesindeki karlar erisin havasında gökyüzüne bakarak ıslık çalmaya devam ediyorlar. Aslında bu tavırlarıyla kendilerine güvenleri olmadığını söylüyorlar. Ülkeyi yönetme sorumluluğunun altına girecek yürekleri bulunmadığını söylüyorlar. Milletimize anlatacak vizyonları, yönelecek hedefleri olmadığını söylüyorlar. Kaçak güreşerek yerimiz dar türküsünü söylüyorlar. Siz bunların kürsülerden nasıl höykürdüklerine, sosyal medyada nasıl efelendiklerine, büyükelçilerden aldıkları güvenle seslerini nasıl yükselttiklerine bakmayın. Gençler işin aslı budur. İşin aslı bunların ülkeyi yönetmek gibi bir gayelerinin de olmadığıdır. Eğitimden sağlığa, savaşından salgınına bunca yükün altına girerler mi acaba? Girmezler. Bunlar dün de öyleydi bugün de böyle yarın da böyle olacaklar. Kendi adımıza değil ülke adına üzülüyoruz. Çünkü demokrasi de iktidar kadar muhalefetin kalitesi de önemli. Siyasette armut piş ağzıma düş yönetimiyle yol yürünmez. Hedefiniz ve hayaliniz varsa bunun için çalışacaksınız. Gönüller kazanacaksınız." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜNSamed Aydın SUN

2022-07-23 20:20:40



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