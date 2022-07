Bakan Akar'dan, Yunanistan'ın Türk okullarının faaliyetlerini askıya almasına tepki

Olcay DÜZGÜNSamed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Türk okullarının faaliyetlerini askıya almasına tepki göstererek, "Bunu şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak, Yunanistan'ın her türlü haksız, hukuksuz girişimini sahada ve masada bugüne kadar karşılıksız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 'Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada açıklama yapan Bakan Akar, "Siyasi, askeri ve ekonomik dengelerin yeniden inşa edildiği kritik bir dönemde Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelmiş, bölgesel gücünü pekiştirmenin yanı sıra küresel bir aktör olarak etki ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, bölgemizde ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında istikrar sağlayan ve güven veren bir ülke olmayı başarmıştır. Ülkemizin böylesine önemli misyon üstlendiği bu süreçte görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığı ve bünyesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel ve küresel güvenlik için yeni yaklaşım ve stratejilerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir. Bu kapsamda Mehmetçik 'Hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, yurt içinde ve sınır ötesinde artan bir şiddetle ve taarruzi anlayışla, başta FETÖ, PKK/YPG-PYD ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, Kıbrıs dahil, denizlerimizdeki ve semalarımızda hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla da korumaktadır" diye konuştu.

BAKAN AKAR'DAN YUNANİSTAN'A TÜRK OKULLARI TEPKİSİ

Yunanistan'daki Türk okullarının faaliyetlerinin askıya alınmasına tepki gösteren Bakan Akar, "Bunu şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak, Yunanistan'ın her türlü haksız, hukuksuz girişimini sahada ve masada bugüne kadar karşılıksız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Bunlara ilaveten Türk Silahlı Kuvvetleri başta Azerbaycanlı kardeşlerimiz olmak üzere Libya'da dost ve kardeş müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta. Bölge ve dünya barışına da devamlı katkı sağlamaktadır. Benzer şekilde Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın sonlandırılması ve tahıl krizinin çözümü için sarf etmekte olduğumuz samimi gayretler de tüm dünyanın takdirini toplamaktadır. Bu kapsamda dün İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri huzurunda imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması, ülkemizin diplomatik alandaki etkinliğini en açık şekilde ortaya koymuştur. Bugün itibarıyla Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da bütün bu faaliyetleri idare edecek olan müşterek koordinasyon merkezimiz de çalışmaya başlamıştır. Maalesef bu sabah Odessa'da bir patlama gerçekleşti. İki taraf ile de temas halindeyiz ve gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak tüm sorunun çözümü için üzerimize düşen her türlü görevi bugüne kadar yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Üstlendiğimiz tüm görevleri başarıyla yerine getirebilmemizde desteği, sevgisi, güveni ve duasını esirgemeyen asil milletimize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜNSamed Aydın SUN

