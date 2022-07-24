Vali Çiçek: "Basın, demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında; "Tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir" dedi.

Vali Çiçek mesajında; "24 Temmuz 1908 tarihi, basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Her yıl 24 Temmuz’da 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' ile birlikte 'Basından Sansürün Kaldırılışı'nın yıl dönümünü kutluyoruz. Çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan basın; kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatmakta, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Son yıllarda teknolojide yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak gazete, televizyon, radyo ve internet alanındaki etkinliğin giderek artmasıyla iletişim dünyasında kamu yönetimi ile vatandaşlarımız arasındaki ilişkilerde önemli bir köprü görevini üstlenen basın; vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olmuştur. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın çalışanlarının 'Basın Bayramı'nı kutlar, görevlerini büyük bir fedakârlık ile yerine getiren basın mensuplarına sağlık, mutluluk ve çalışma hayatlarında başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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