Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Erciyes Etabı başladı Bisikletçiler 141 kilometre pedal çevirdi

Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Erciyes etabı ile başladı. Yarışlarda bisikletçiler, 2 ilçeyi aşarak 141 kilometre pedal çevirdi.
20 ülkeden bin sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışlar; Kayseri Bilim Merkezi önünden başladı. Bünyan, Sarıoğlan ilçelerini aşan sporcular yine bilim merkezi önündeki start noktasına ulaştı. Yarışlar; Grand Prix Kayseri etabı ile devam edecek.
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları, Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş ve Spor A.Ş. destekleri ile gerçekleşiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.