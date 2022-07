Bakan Kurum ile Başkan Büyükkılıç’tan Millet Bahçesi’nde inceleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte kentin en prestijli projelerinden biri olan 1 milyon 260 bin metrekare alanda kurulacak olan ve yüzde 70 tamamlanma oranı ile inşaat çalışmaları sürdürülen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni yerinde denetledi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin şantiye alanında yüklenici firma yetkililerinden proje hakkında bilgi alan Bakan Kurum ve Başkan Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki alanda 1 milyon metrekarenin tamamen yeşil alan ve peyzaj ile sosyal donatılarla dolu olacak şekilde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince projelendirilen ve bu doğrultuda çalışmaları sürdürülen yatırımları inceledi. Bakan Kurum’un brifing toplantısında Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ve yüklenici firma yetkilileri hazır bulundu. Başkan Büyükkılıç, yeşiliyle, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, etkinlik ortamlarıyla, yemeiçme mekânlarıyla, müzeleriyle, kütüphanesiyle fonksiyonları say say bitmeyecek bir projeyi şehre kazandırdıkları için Bakan Kurum’a ve Başkan Bulut’a teşekkür ederek, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile birlikte Kayseri’nin en prestijli projelerinden biri olan 1 milyon 260 bin metrekare alanda kurulacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunduk” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) destekleriyle yapımı hummalı bir şekilde süren ve 6 adet kuyu binası, 96 adet engelli, 26 adet büfe, 28 adet otobüs otoparkı olmak üzere toplam 3 bin 394 adet otopark alanının yer alacağı projede, bisiklet ve koşu, yürüyüş yollar, piknik alanı, servis yolları, 2 ayrı etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları, spor kompleksi içerisinde 2 adet futbol sahası, çok amaçlı spor sahası, 2 adet tenis kortu, 2 adet plaj voleybolu ve süs havuzları da yer alacak. Ayrıca projede, köpek eğitim alanı, geleneksel takvim, konser gibi etkinliklere hizmet edecek sahne kurulum alanı ve amfi, özel tasarlanmış çiçek bahçeleri, yapay tepelikler, kaykay pisti, pilates ve yoga sahaları, güneş saati, spor alanlarının etrafında her biri 123 kişilik 14 adet tribün ve model araçdrone pisti bulunacak.

Öte yandan, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine Mimar Sinan'ın anısına Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi ve 5 bin 500 metrekarelik devasa kütüphane ile Mutfak Sanatları Merkezi de yapılacak.

