Soğanlı Ören Yeri'nde artık sıcak hava balonları uçacak Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun: "Çalışmalar bittiğinde hedefimiz ziyaretçi sayımızın artmasıdır"

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı bölgesinde turizmi geliştirmek için başlatılan restorasyon ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sıcak hava balon uçuşlarının da gerçekleştirileceği bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "Yakın bir zamanda sıcak hava balonlarının uçuşları gerçekleştirilecek. Bir bütün olarak ele aldığımızda Soğanlı Ören Yeri çok kısa bir sürede inşallah hem daha bir farklı olacak hem de ziyaretçi sayımız artacak" dedi.

Turizmde son yıllarda Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri haline gelen Kayseri’de kültür ve turizm alanındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Birçok medeniyetin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Yeşilhisar ilçesi Soğanlı bölgesinde de restorasyon ve meydan yenileme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "Soğanlı Ören Yeri'mizde valiliğimiz ve büyükşehir belediyemizin işbirliğinde restorasyon çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve turizme yönelik yapılacak çeşitli işler başladı. Valimiz Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile birlikte Soğanlı Ören Yeri’ne bizzat giderek, restorasyonu ve yürüyüş yolları yapılacak yerlerde incelemelerde bulunduk. Bu incelemeler sonucunda ilk olarak Tahtalı Kilise olarak isimlendirdiğimiz Santa Barbara, Azize Barbara Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları başladı. Şu anda arkadaşlar oranın konservasyonuna yönelik çeşitli çalışmalarını sürdürüyor. Bunun dışında Soğanlı Ören Yeri’ni bir bütün olarak düşündüğümüzde orada bir meydan düzenlemesi projesi var. Yakında da onun ihalesi yapıldı. Yine valiliğimiz ve büyükşehir belediyemiz işbirliğinde koordineli bir şekilde çalışarak, oranın meydan düzenleme projesi gerçekleştirilecek. Meydan düzenlemesinin yanı sıra da bir de yürüyüş yolları oluşturmak için projeler hazırladık ve bu projelerimizin de onayları alındı. İnşallah oralar da tez zamanda hayata geçecek. Gelen misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz belli güzergahları izleyerek oradaki çeşitli yapılara rahat bir şekilde erişebilecekler. Turizm faaliyetleri, yapılan hamlelerin dışında Soğanlı’da hissedilir oldu. Özellikle farklı ülkeden misafirlerimiz de geliyor. Ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımız da Soğanlı Ören Yeri’ne geliyorlar. Bizim amacımız tabii ki bu sayıyı daha da artırmak" dedi.



Bölgede sıcak hava balonları uçacak

Yakın bir tarihte sıcak hava balonlarının bölgede uçuşlarını gerçekleştireceğini ve yerliyabancı çok sayıda turist ağırlayacaklarını sözlerine ekleyen Dursun, "Sıcak hava balonlarının test uçuşları da firmalar tarafından gerçekleştirildi. Testlerini yaptıktan sonra da yakın bir zamanda yine orada sıcak hava balonlarının uçuşları gerçekleştirilecek. Bir bütün olarak ele aldığımızda da gerçekten Soğanlı Ören Yeri çok kısa bir sürede inşallah hem daha bir farklı olacak hem de ziyaretçi sayımızın artacağını bekliyoruz. Soğanlı dışında yine valilimiz ve büyükşehir belediyesi işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz çeşitli bölgelerde çalışmalarımız var. Geçtiğimiz günlerde Erdemli’deydik. Erdemli’de müze müdürlüğümüz başkanlığında üniversiteden danışman hocalarımızın olduğu bir kazı çalışması gerçekleştirilecek. Yine orada da yürüyüş yolları ve yapılarda kazı çalışmaları bittikten sonra restorasyon çalışmaları planlarımız var. Diğer taraftan İncesu’da yine çeşitli tanıtım faaliyetleri devam ediyor. Özellikle İncesu merkezde yer alan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi var. Tanıtımı daha fazla yaparak ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra yine orada eski tarihi dokunun yani evlerin yer aldığı Bulgurcu Sokağı dediğimiz yerde çevre düzenleme çalışmaları olacak. İncesu’daki kilisenin de restorasyonu şu anda büyükşehir belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Yine orada da bir bütün olarak ele aldığımızda ve çalışmalar bittiğinde bizim hedefimiz, düşüncemiz ziyaretçi sayımızın artmasıdır. Gerek ülkemizden olsun gerekse yurtdışından olsun insanların gelip buraları görmesidir" ifadelerini kullandı.

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