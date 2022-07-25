Erciyes Cup Yukatel Kayserispor: 0 - Amed Sportif: 2

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Erciyes Cup Futbol Turnuvasında Yukatel Kayserispor ile Amed Sportif karşılaştı. Müsabaka Amed Sportif’in 20 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Hacılar İlçe

Hakemler: Volkan Okur xx, Mehmet Kuru xx, Yahya Kemal Yurtbilir xx

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayezit x (Mehmet Şamil Öztürk Dk.46 x), Onur Bulut x (Miguel Cardoso Dk. 60 x), Majid Hosseini x (Bilal Ceylan Dk.60 x), Baran Ali Gezek x (Bernard Mensah Dk.46 x), Lionel Carole x (Nurettin Korkmaz Dk.60 x), Ali Karimi x (Muhammed Eren Arıkan Dk.80 x), Olivier Kemen x (Gökhan Sazdağı Dk.60 x), Andrea Bertolacci x (Ramazan Civelek Dk.60 x), Emrah Başsan xx (Carlos Mane Dk.65 x), Mame Thiam x (Mustafa Pektemek Dk.65 x), Mario Gavranovic x (İlhan Parlak Dk.65 x)

Amed Sportif: Bekir Sevgi xx (Cantuğ Temel Dk.46 xx), Hüseyin Güngör xx (Alişan Erat Dk.60 xx), Gökhan Köseoğlu xx, Oğuz Çetinkaya xx, Kerem Çağatay x (Emrullah Ertuş Dk.46 x), Mansur Çalar xx, (Nesim Pekmez Dk.60 x), Serdar Eylik xx, Mehmet Alaeddinoğlu xx, Ömer Bozan xx, Anıl Şahin xx, Tayyib Kanarya xx (Arda Ertekin Dk.60 x)

Goller: Tayyib Kanarya (dk.29), Mehmet Alaeddinoğlu (dk.90) (Amed Sportif)

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